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Tormenta en Carral este viernes
Carral

La tromba de agua inunda varios caminos en Carral

Noelia Díaz
Noelia Díaz
24/07/2026 19:08

La tromba de agua registrada en la tarde de este viernes en Carral ha dejado algunos caminos inundados, entre ellos la carretera de Taramuño (San Vicente), como confirmaron varios vecinos. 

En concreto, el carralés aficionado a la meteorología Brais Aldao (@MeteoBrais1) señaló en sus redes que en el municipio llegaron a caer hasta 24,8l/m² en una hora -en torno a las 16.00 horas-, desbordando algunas de las alcantarillas del centro urbano.

La carretera de Taramuño, inundada
La carretera de Taramuño, inundada
ALTERNATIVA DOS VECIÑOS

Alternativa dos Veciños de Carral alertó de que en Taramuño la vía se encuentra en estos momentos llena de barro y agua, "o que supón un serio risco para a circulación". Por ello, piden a los conductores que eviten la zona y que, si tienen que pasar por ella, extremen la precaución hasta que la vía quede completamente limpia.

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