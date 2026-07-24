La panadería Mercedes de Carral logra otra estrella en el concurso 50 Panaderos Top de España

Miguel Beade, en el obrador de Panadería Mercedes CARLOTA BLANCO

Panadería Mercedes, establecimiento de Carral, ha logrado la tercera estrella DIR Informática en el concurso 50 Panaderos Top de España 2026. Miguel Beade Nogueira, quinta generación del obrador situado en Os Bulleiros, vuelve a triunfar en el certamen y recibirá el galardón en Bilbao en septiembre.

“Solo hay 50 estrellas en todo el país, es un reconocimiento importantísimo, como la Estrella Michelin para los restaurantes”, dice Beade, quien añade que en el acto de Bilbao también se reconocerá a los panaderos con la Miga de Oro, Miga de Plata y Miga de Bronce: “Es un escaparate tremendo para nosotros; seguimos trabajando para ofrecer la máxima calidad”, apunta el carralés.

Reclamado en hostelería

La expansión de este obrador en los últimos años ha sido meteórica y Beade reconoce que disfruta investigando sobre el pan y su producción, que recomienda que sea lenta y reposada para que no sea “una bomba digestiva”. Hoy en día sus elaboraciones artesanas pueden degustarse en los restaurantes Artabria, Eclectic, Peculiar, Charlatán, Habaziro, O Secreto, O Freixo, Greca, Divino o La Conquista, además de las Jamonerías Vales o la sección gourmet de El Corte Inglés de A Coruña.

Proveniente de una familia de tradición panadera, se ha criado entre masas y hornos: “Al principio solo repartía, pero después se jubiló mi abuela Mercedes, que fue la que creó esta marca aunque ya eran panaderas su madre y su abuela, y ya empecé en el obrador”, rememora Beade, quien ensalza el papel de su abuela y sus padres en este negocio.