Carral
Carral incorpora a dos auxiliares de Policía Local durante el verano
El municipio de Carral contará durante este verano con dos auxiliares de Policía Local para dar apoyo a este cuerpo en los meses de vacaciones estivales, informó este martes el Gobierno local.
"A súa incorporación levouse a cabo a través do convenio que o Concello mantén coa Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp)", destacó el Ejecutivo de José Luis Fernández Mouriño.
Con este refuerzo en el cuadro de personal de la Policía, el Ayuntamiento indica que mantiene su compromiso por "seguir mellorando o departamento e ofrecer así un servizo de máis calidade e atención á cidadanía".