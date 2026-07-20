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Carral

El alcalde de Carral admite la dificultad para solucionar la problemática del suministro de agua en el Xalo

Fernández Mouriño se compromete a abastecer el núcleo de O Castelo con camiones cisterna

Fran Moar
Fran Moar
20/07/2026 20:57
Los afectados por las deficiencias del suministro realizan protestas
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PATRICIA G. FRAGA
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Era lo previsto. Incluso el alcalde de Carral, José Luis Fernández Mouriño, admite que solucionar el problemático servicio de abastecimiento de agua en el monte Xalo, en concreto en el núcleo de O Castelo, no será una tarea sencilla. Es más, el arreglo de una cuestión tan perentoria como es la de suministrar líquido elemento será difícil. No obstante, para aliviar, en lo posible, la situación a la que se enfrentan alrededor de quinientas familias se hará por ahora mediante camiones cisterna.

Cabe pensar que el remedio no será aceptado con especial alegría por la comunidad de propietarios de la urbanización O Castelo. El pasado día 10 un numeroso grupo de residentes protagonizó una protesta por la situación por la que están atravesando desde principios de este verano.

Eduardo Palmero, presidente de la entidad, señalaba que este tipo de medidas ya se estaban aplicando para afrontar episodios de sequía “pero nunca se acometió una definitiva que garantice un abastecimiento estable y seguro”.

Aseguraba, además, que en un encuentro que mantuvo con el propio Fernández Mouriño se le trasladó la preocupación de los vecinos y la necesidad de abordar una solución estable para un problema que, según él, sufren desde “hace treinta años”.

Regularización urbanística

Todas las partes, incluido el Ayuntamiento de Cerceda (la urbanización ocupa gran parte del municipio), coinciden en que la solución definitiva está vinculada a la regularización urbanística del complejo residencial construido bajo normativas, por decirlo de algún modo, bastante laxas; al deslinde territorial entre los dos municipios implicados; al desarrollo de un planeamiento, y a la aprobación de un plan medioambiental.

Palmero manifestó que, por el momento, los afectados se limitarán a continuar manteniendo reuniones con las dos administraciones locales pero si la situación se mantiene como hasta el momento recurrirán a los tribunales de justicia.

Propuestas

También dijo que la comunidad de propietarios no se ha limitado hasta la fecha a plantear la problemática, sino que ha propuesto diversas actuaciones que, según él, deberían ser estudiadas por si podrían contribuir a mejorar el abastecimiento.

Entre ellas destacan las relativas a una revisión de las concesiones de aprovechamiento de agua existentes y analizar, junto con Augas de Galicia y la Xunta, las posibilidades de optimizar los recursos disponibles; realizar una batimetría de la laguna de la urbanización para conocer su capacidad útil y el volumen de sedimentos acumulados; estudiar la retirada de lodos y sedimentos que puedan estar reduciendo la capacidad de almacenamiento, y recuperar y limpiar las captaciones existentes y revisar el estado de las conducciones de suministro

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