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Carral

Nerea Álvarez, pandeireteira e concelleira en Carral: “Os nenos teñen unha carencia grande de cultura galega”

Acaba de lanzar o seu primeiro disco, ‘Contrabando’, co grupo Do Rivés

Noelia Díaz
Noelia Díaz
18/07/2026 04:15
Nerea Álvarez posa no Monumento aos Mártires
Nerea Álvarez posa no Monumento aos Mártires
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Nerea Álvarez (Carral, 2003), integrante de Alternativa dos Veciños en Carral, é unha das concelleiras máis novas da comarca da Coruña e combina esta faceta co estudo das oposicións de Educación Primaria e coa participación en proxectos musicais como Do Rivés, banda coa que acaba de lanzar o seu primeiro disco, ‘Contrabando’

Como xurde Do Rivés e como se xestou a súa incorporación?

Elas [Elena Verdes, Paula Vilela, Alba Freijeiro, Hadri e Jenni Felpete] comezaron polo covid, con videochamadas porque querían seguir tocando, e despois formaron o grupo para poder presentarse a concursos e demais. Eu coñecía a tres delas porque estaban comigo en Xacarandaina e chamáronme o ano pasado para os concertos en Arxentina e Uruguai que organizaron a Xunta, a Deputación e o Concello de Malpica con motivo do Día das Letras Galegas dedicado ás cantareiras. Foi unha experiencia súper guay, moi forte, levámoslles un cacho da súa terra a xente que marchou de nova e nunca máis voltou. As señoras choraban. 

Moitas actuacións este verán?

Estaremos en agosto na Carballeira de Zas e no Verán Cultural de Carballo, e no País Vasco en setembro. 

Creo que é o seu primeiro disco.

Si, o de todas. Custoume un pouco o de cantar con cascos e saber cando hai que entrar, pero fíxose moi ameno. 

Empezou no ‘tradi’ xa adolescente coa gaita e enganchoulle.

Eu fixen ximnasia rítmica toda a miña vida pero tiven unha lesión con 16 anos e non puiden seguir. Tiña que buscar algo que me ocupara todo o tempo que dedicaba á ximnasia. Empecei para probar en Tabeaio, coa gaita, que agora están moi modernizados pero daquela eran todo señores maiores. E seguín, entrei en Xaca... e ata hoxe. 

Que lle parece o auxe da música tradicional grazas a fenómenos como as Tanxugueiras, a quen vostede segue desde os inicios?

Está de moda, todo vén dese fenómeno Tanxugueiras. Na época de meus pais todo o mundo ía a baile e pandeireta e con elas retomouse esa tendencia. 

Cal é o selo persoal de Do Rivés?

Antes de nada somos colegas e iso nótase, pasámolo moi ben tocando xuntas. E somos bastante puristas co folclore galego, eu empecei hai dous días pero elas levan toda a vida. Estamos nun momento en que, salvo as pandeireteiras das asociacións de toda a vida, case ninguén toca e xa está, hai moita base ‘chunda-chunda’ soando por detrás. 

É difícil combinar o cargo de concelleira en Carral co traballo de profesora e a música?

Agora mesmo estou coa oposición, así que non estou ‘currando’, e desde que nos fixeron a moción de censura xa non lle dedico o mesmo tempo que cando estabamos no goberno; teño plenos, comisións informativas e reunións de partido, iso si. Elixín Primaria porque creo que hai unha carencia moi grande nos nenos de cultura galega, saben todo o que pasa en Estados Unidos pero non saben o que é unha pandeireta. 

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Repetirá na lista de 2027?

Si, esa é a idea. 

Que lle ensinou este tempo metida en política municipal?

Un montón de cousas, desde facer ben un escrito ata tratar coa xente, escoitala e poder darlles servizo. É moi gratificante que un veciño che pida algo porque ten un problema e ti teñas as ferramentas para solucionarllo, iso é o máximo. Ademais a min encántame falar coa xente. 

The Rapants, Fillas de Cassandra, Ortiga, Lg1do, 9Louro... bandas de éxito co galego por bandeira. 

Encántame porque cada vez hai máis grupos en galego, o único que quero é que por vestir un santo non se desvista outro, quero que a música tradicional siga tendo boa saúde. Non me gusta a pandeireta con ‘chunda-chunda’ por detrás, pero se esa é a forma de que a xente se achegue ao galego e ás pandeiretas, a topísimo con iso. 

Quen foron os seus referentes?

Mercedes Peón, Radio Cos, Sés, Leilía ou Xabier Díaz.

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