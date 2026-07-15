Hallan en la fosa de Beira los restos de dos 'paseados'

Los trabajos iniciados hace ahora una semana para localizar una fosa común en el cementerio de Beira, en Carral, han dados sus primeros resultados al encontrar los cuerpos de dos varones con evidentes signos de violencia.

Ahora, serán exhumados para proceder a su identificación, según informaron esta misma mañana los responsables de las excavaciones.

Aparecen restos humanos en la fosa excavada en Beira para hallar ‘paseados’ franquistas Más información

El presidente de la Asociación Cultura Aberta, Lois Anxo Ferreiro, acompañado por la diputada provincial de Derechos Civiles, Soledad Agra, y al alcalde carralés, José Luis Fernández Mouriño, anunció hace unos días que el colectivo rendirá tributo a todos los ‘paseados’ en el municipio durante el período más severo de la represión franquista con una ruta y sendero peatonal que enlazará la iglesia de Beira, donde se están realizando las tareas para localizar sus restos, y As Catalinas, en Costa da Égoa, lugar en el que se supone tenían lugar los ajusticiamientos.