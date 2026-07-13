Los vecinos del Xalo se movilizan para protestar por las deficiencias en el suministro de agua

Protesta de los residentes en O Castelo PATRICIA G. FRAGA

Eduardo Palmero recibió hace un año una ‘herencia envenenada’: la presidencia de la Comunidad de propietarios de la urbanización O Castelo. No porque se viese obligado a ejercer las responsabilidades inherentes al cargo, sino porque conlleva lidiar con una problemática de compleja solución: deficiencias en el servicio de suministro de agua desde hace más de treinta años que se ven acentuadas con la llegada del verano.

“Entre Carral y Cerceda somos alrededor de quinientos propietarios afectados y desde los dos ayuntamientos no nos ofrecen ninguna solución porque dicen que carecen de competencias sobre una urbanización que es privada”, asegura Palmero al tiempo que se están aplicando soluciones provisionales que han permitido afrontar cada episodio de sequía, pero nunca se acometió una definitiva que garantice una abastecimiento estable y seguro.

Tanto el presidente como el vicepresidente, Julio José Manivesa Dopico, han mantenido encuentros con representantes de ambos ayuntamientos. A Carral se le trasladó la preocupación de los vecinos y la necesidad de abordar una solución estable para un problema que se repite desde hace décadas. Por su parte, aseguran que desde Cerceda se les manifestó que la solución definitiva estaría vinculada a la regularización urbanística del complejo residencial, al deslinde pendiente con Carral, al desarrollo del planeamiento y a la aprobación del plan medioambiental, entre otros.

Manifestación

“Nosotros queremos que se nos ofrezca una solución efectiva y dialogada. No obstante, si nos vemos obligados recurriremos a los tribunales de justicia”, añade Palmero, mientras manifiesta que por el momento se limitarán a convocar y llevar a cabo manifestaciones de protesta, como la que protagonizaron alrededor de 150 residentes, a finales de la semana pasada, en la propia urbanización.

No obstante, el presidente señala que la comunidad no se limita a trasladar la existencia del problema, sino que propone estudiar diversas actuaciones que podrían contribuir a mejorar el abastecimiento. Entre ellas destaca las relativas a una revisión de las concesiones de aprovechamiento de agua existentes y analizar, junto con Augas de Galicia y la Xunta, las posibilidades de optimizar los recursos disponibles; realizar una batimetría de la laguna de la urbanización para conocer su capacidad útil y el volumen de sedimentos acumulados; estudiar la retirada de lodos y sedimentos que puedan estar reduciendo la capacidad de almacenamiento, y recuperar y limpiar las captaciones existentes y revisar el estado de las conducciones de suministro.

También la entidad plantea revisar las estaciones de bombeo, depósitos e infraestructuras hidráulicas; implantar un plan de mantenimiento preventivo de todo el sistema; analizar el estado de las brañas y turberas que alimentan las captaciones y valorar actuaciones de restauración hidrológica, y estudiar la incidencia que determinadas plantaciones de eucalipto próximas a las zonas de recarga puedan tener sobre la disponibilidad de recursos hídricos, conforme a criterios técnicos y medioambientales.

Palmero asegura ser consciente de que todas las actuaciones mencionadas requieren estudios especializados e inversiones pero entiende que “constituyen alternativas reales que deben analizarse”.