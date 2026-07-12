El alcalde de Carral respalda que se construya una pista de deportes en el Campo da Feira

El alcalde de Carral, a pocos metros del terreno donde se pretende construir la instalación GERMÁN BARREIROS

“É a opción máis adecuada pola grande cantidade de nenos que se reúnen alí todas as tardes”, dice el alcalde de Carral, José Luis Fernández Mouriño, para respaldar la propuesta de construir una pista de deportes en el Campo da Feira, en pleno centro del casco urbano y en las inmediaciones de la casa consistorial.

Además considera que es la alternativa más idónea porque el espacio podrá ser utilizado cuando se celebren eventos musicales o artísticos para ubicar los escenarios.

Cabe indicar que la ejecución de una infraestructura deportiva fue la opción que recibió más apoyo por parte de los vecinos en el proceso abierto por el propio Ayuntamiento para definir los usos futuros tras la ampliación del recinto ferial con 88 votos favorables de los 265 emitidos. Según fuentes municipales, se situó cerca la disposición de un espacio con mesas y bancos para el descanso, que recibió 86 apoyos.

Asimismo, los participantes optaron por plantear otras opciones distintas a las propuestas por el equipo de gobierno que eran las dos mencionadas anteriormente y una tercera centrada en la construcción de una zona de patinetes. Entre las sugerencias figuraban también uso de este área como zona de aparcamiento, espacio de baño público, pista de calistenia, parque biosaludable o área verde.

Mejoras en O Espiño

La construcción de una pista multideportiva en el Campo da Feira vendrá a sumarse a las mejoras llevadas a cabo en el ámbito de O Espiño. Cabe recordar que el pasado mes de febrero el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, visitó Carral para comprobar las mejoras ejecutadas en la pista deportiva exterior con el apoyo de la Xunta.

El Gobierno gallego destinó, en su momento, 35.000 euros al revestimiento y marcado de líneas segundo la normativa federativa, a la instalación de iluminación con focos led en la zona cubierta y a la instalación de un nuevo cuadro eléctrico en caja estanca. El presupuesto total de las obras ascendió a 50.000 euros.

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Según indicaba el conselleiro, el objetivo se centraba en mejorar la seguridad, la funcionalidad a vida útil de una infraestructura fundamental en el fomento de la práctica deportiva. Diego Calvo enmarcaba la medida en el compromiso de la Xunta con los ayuntamientos y, de manera especial, en el apoyo a las infraestructuras deportivas municipales por su importancia en el desarrollo de una vida activa y saludable entre la población.

Calvo recordaba que, a mayores de la orden de infraestructuras de uso público, el Gobierno gallego abre cada año diversas líneas específicas para los ayuntamientos, como el Fondo de Compensación Ambiental.