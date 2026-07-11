Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carral

Carral abre el plazo de inscripción para los cursos de natación en agosto

Un total de 70 plazas dirigidas a niños y niñas de entre 3 y 15 años

Redacción
11/07/2026 15:16
Piscina de Carral
Niños en la piscina de Carral 
Cedida
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Carral abrirá el próximo 13 de julio, a las 9:00 horas, el plazo de inscripción para los cursos de natación correspondientes al mes de agosto, una de las actividades estivales con mayor participación entre la población infantil del municipio.

La programación oferta un total de 70 plazas dirigidas a niños y niñas de entre 3 y 15 años. Tendrán prioridad en la adjudicación de las plazas los menores empadronados en Carral o matriculados en alguno de los centros educativos del municipio. El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el 21 de julio, a las 14:00 horas, o hasta completar las plazas disponibles.

Los cursos se desarrollarán entre el 3 y el 31 de agosto, de lunes a viernes, en sesiones de 45 minutos de duración. Las clases se distribuirán en tres franjas horarias comprendidas entre las 11:45 y las 14:00 horas, organizándose los grupos en función de la edad y del nivel de aprendizaje de los participantes para adaptar la enseñanza a las necesidades de cada alumno. 

Las sesiones estarán impartidas por personal especializado y estarán orientadas tanto a la iniciación en la natación como al perfeccionamiento de las habilidades acuáticas, siempre en un entorno seguro y supervisado. 

Las inscripciones podrán formalizarse a través de la Sede Electrónica del Concello de Carral o de manera presencial en el Registro Municipal. El precio de la actividad será de 28 euros por participante. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Audiencia Provincial de A Coruña

Piden nueve años de prisión para un hombre por embestir el coche de su expareja y amenazarla en Miño
EP
El ideal gallego

Óscar López se batirá con Ayuso en 2027 tras no conseguir su rival en primarias los avales mínimos
EP
El ideal gallego

Expulsado de la oposición a Guardia Civil por abrir su ejercicio antes de tiempo
EFE
Juan Carlos Paz Viñas

Oleiros despide a Juan Carlos Paz Viñas, "referente para varias xeracións na Policía Local"
Redacción