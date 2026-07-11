Carral abre el plazo de inscripción para los cursos de natación en agosto

Niños en la piscina de Carral Cedida

Carral abrirá el próximo 13 de julio, a las 9:00 horas, el plazo de inscripción para los cursos de natación correspondientes al mes de agosto, una de las actividades estivales con mayor participación entre la población infantil del municipio.

La programación oferta un total de 70 plazas dirigidas a niños y niñas de entre 3 y 15 años. Tendrán prioridad en la adjudicación de las plazas los menores empadronados en Carral o matriculados en alguno de los centros educativos del municipio. El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el 21 de julio, a las 14:00 horas, o hasta completar las plazas disponibles.

Los cursos se desarrollarán entre el 3 y el 31 de agosto, de lunes a viernes, en sesiones de 45 minutos de duración. Las clases se distribuirán en tres franjas horarias comprendidas entre las 11:45 y las 14:00 horas, organizándose los grupos en función de la edad y del nivel de aprendizaje de los participantes para adaptar la enseñanza a las necesidades de cada alumno.

Las sesiones estarán impartidas por personal especializado y estarán orientadas tanto a la iniciación en la natación como al perfeccionamiento de las habilidades acuáticas, siempre en un entorno seguro y supervisado.

Las inscripciones podrán formalizarse a través de la Sede Electrónica del Concello de Carral o de manera presencial en el Registro Municipal. El precio de la actividad será de 28 euros por participante.