Recuperan las fiestas de Quembre tras siete años sin celebrarse: "É un pobo moi unido"

Comisión de fiestas de QuembreFiestas de Quembre, en Carral JAVIER ALBORÉS

La parroquia carralesa de Quembre está de enhorabuena. Este viernes recuperará sus fiestas patronales, que no se celebran desde 2019. Todo gracias a un grupo de 14 personas que en su momento integraron la comisión de los festejos del Socorro, en la capital municipal.

Su portavoz, Roberto Tabeayo Taboada –conocido por todos como Tabo– explica que de 2017 a 2023 él y sus compañeros se encargaron de la programación del Socorro en Carral, pero el volumen de trabajo y la exigencia, al ser cinco o seis días de fiesta, hizo que tuviesen que dar el relevo. “Era moito choio e acabamos cansados. Pero xa botábamos de menos organizar algo, paramos dous anos e pensamos que en Quembre era bonito volver facer as festas, que aquí son pequenas, moi familiares, e os veciños participan moito, e que non se fan desde antes da pandemia”, comenta Tabo, quien detalla que en esta localidad hay unas cien casas.

Para financiar las celebraciones venderán rifas este domingo (día 12) para un sorteo de 500 euros y aprovecharán las alboradas que realizará un grupo de gaitas por la aldea para recabar donativos. “Antes aquí as festas organizábaas a asociación de veciños e colaboraba todo o mundo. Este ano falamos con eles e brindáronse a todo desde o primeiro momento, de feito van vir axudar para o churrasco”, dice Roberto Tabeayo.

Pantalla para ver a España

Los fastos comienzan este viernes, día 10, con churrascada a las 20.00 horas y verbena con Los Coleguitas y una discoteca móvil. Además, la comisión anuncia que pondrá una pantalla gigante para disfrutar del partido de España contra Bélgica en los cuartos de final del Mundial.

Las actividades continúan el sábado con misa a las 13.00 horas en honor a la Virgen del Carmen y posterior procesión. El dúo D’ Vicio será el encargado de amenizar tanto la sesión vermú como el pase musical nocturno.

Ya el domingo a las 13.15 horas habrá misa en honor a San Buena Ventura y procesión. Un dúo tocará en la sesión vermú infinita, en la que se sortearán “500 euros ata que toquen”.

“Quembre é un pobo moi unido e sempre viñamos ás súas festas porque nos trataban coma se foramos da casa. Na comisión, dos 14 que somos, só dous son de Quembre, o resto somos das parroquias de aquí arredor: Carral, Barcia... Somos unha ‘tropilla’ boa, fomos acollendo a xente máis nova pero andamos todos entre os 40 e os 50 anos”, explica el carralés.

El portavoz anima a todo el mundo, “veciños e visitantes”, a acudir a Quembre para “pasalo ben, disfrutar e marchar contento para a casa”. La idea es continuar organizando los festejos unos cuantos años: “Se os veciños siguen apoiando aquí estaremos”, concluye Tabo.