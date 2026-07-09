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Carral

Aparecen restos humanos en la fosa excavada en Beira para hallar ‘paseados’ franquistas

Fran Moar
Fran Moar
09/07/2026 18:32
Los trabajos los realiza Histagra
Los trabajos los realiza Histagra
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Transcurridas apenas 72 horas, desde el inicio de los trabajos de excavación, aparecieron restos humanos de un individuo en la fosa intervenida en el cementerio parroquial de Beira (Carral) para hallar los cuerpos de 18 ‘paseados’ por grupos armados franquistas en los primeros meses de la Guerra Civil.

Según fuentes del equipo responsable del descubrimiento, coordinado por el grupo de investigación Histagra (USC-Cispac), el hallazgo encaja con la descripción recogida en el estudio histórico previo, aunque será preciso un análisis antropológico forense y el posterior estudio genético para determinar la identidad de la persona en cuestión.

Cata arqueológica

La intervención, iniciada el pasado lunes y que finalizará el viernes 17, constituye una primera cata arqueológica que tiene como objetivo determinar la localización de una de las fosas de la violencia franquista existentes en Beira. Es de común conocimiento que entre agosto y septiembre de 1936 fueron enterradas en varios espacios del entorno de la iglesia como mínimo 18 víctimas.

Cabe indicar que, en este caso, el estudio histórico previo fue realizado por Xurxo Antelo y contó con la colaboración de la asociación Cultura Aberta de Carral, que en 2023 inauguró en el camposanto parroquial un monumento de homenaje a los ‘paseados’.

Un tributo que será incrementado con la puesta en marcha de una ruta turística que enlazará el templo, donde se supone están enterrados, con Costa da Égoa, lugar de los fusilamientos.

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