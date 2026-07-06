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Carral

Carral rendirá tributo a los ‘paseados’ en el municipio con una ruta entre la iglesia de Beira y Costa da Égoa

La Diputación inicia los trabajos para localizar una fosa de represión franquista con 18 fusilados

Fran Moar
Fran Moar
06/07/2026 18:43
Los trabajos se realizan en la iglesia de Beira
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Carral, a través de la asociación Cultura Aberta, rendirá tributo a todos los ‘paseados’ en el municipio durante el período más severo de la represión franquista con una ruta y sendero peatonal que enlazará la iglesia de Beira y As Catalinas, en Costa da Égoa, lugar en el que se supone tenían lugar los ajusticiamientos. El anuncio lo realizó ayer el presidente de la entidad, Lois Anxo Ferreiro, que acompañó a la diputada provincial de Derechos Civiles, Soledad Agra, y al alcalde carralés, José Luis Fernández Mouriño, en el inicio de los trabajos para localizar una fosa común en la que podrían estar los restos de 18 fusilados.

La labor, de carácter arqueológico, cuenta con financiación de la Diputación y del Ministerio de Política Territorial y se llevará a cabo hasta el viernes 17, por el grupo de investigación Histagra, de la Universidad compostelana, dirigido por Lourenzo Fernández Prieto y Antonio Míguez Macho.

“O inicio destes traballos no cemiterio de Beira é un novo paso no compromiso da área de Dereitos Civís da Deputación coa memoria democrática e coa dignificación das vítimas da represión franquista. Traballamos para garantir o dereito á verdade e á reparación das familias, pero tamén para preservar unha memoria colectiva baseada nos valores da democracia e dos dereitos humanos”, apuntó Agra.

"Dereitos civís"

“Desde a área de Dereitos Civís seguiremos impulsando políticas públicas de memoria democrática. Recuperar ás vitimas, identificar os seus restos cando sexa posible e devolverlles o seu nome e a súa historia é unha cuestión de xustiza e dignidade, ainda que pouca xustiza pode haber cando pasaron noventa anos da morte do ditador e seguimos tendo mortos nas cunetas e ningún dos asasinos foi xulgado”, apostilló la diputada.

Por su parte, el regidor de Carral, natural de la propia parroquia de Beira, en concreto del lugar de Herves, destacó la importancia de este tipo de iniciativas.

“Son proxectos que permiten seguir avanzando no coñecemento da nosa historia e preservar á memoria de Carral, sempre desde ó máximo respecto ás vítimas e aos seus familiares”, indicó Fernández Mouriño.

La realización de esta cata por parte de la empresa Tempos Arqueólogos, coordinada por José Carlos Sánchez Pardo llega después de una investigación histórica, realizada por el historiador Xurxo Antelo, que permitió saber más sobre la represión ejercida en la zona, así como sobre la evolución y transformación del espacio del cementerio desde 1936.

Hasta el momento, está documentado el asesinato y enterramiento de 18 personas. No obstante, la cifra de ‘paseados’ en As Catalinas, podría ser mucho mayor.

Dos fosas en el cementerio

La investigación indica que el cementerio cuenta con dos fosas. Una de ellas se encuentra parcialmente destruida, mientras que la otra no está localizada. El proyecto engloba, no solo a la propia investigación y cata arqueológica, sino también la divulgación social y académica de los trabajos. En función de los resultados obtenidos, se iniciaría una segunda fase en la que se abriría la fosa y se examinarían los restos hallados.

La intervención está encuadrada dentro del convenio suscrito entre la Diputación y la Universidad de Santiago. Más allá de la actuación que se está llevando a cabo en Beira, el programa incluirá labores arqueológicas y forenses similares en Serantes (Ferrol) y Boisaca (Santiago), con una inversión de 150.000 euros.

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