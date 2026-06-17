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Carral

Frustrada la jornada de huelga prevista en el IES Carral este miércoles

La medida no fue autorizada por la Xunta

Noelia Díaz
Noelia Díaz
17/06/2026 17:10
German Barreiros
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La jornada de huelga prevista para este miércoles en el IES de Carral para protestar por la “imposición” de la FP Básica, explican desde el claustro, no pudo llevarse a cabo, finalmente al no autorizarla la Consellería de Educación. “Nin aos profesores nin ás familias nos colleu de sorpresa”, reconocen, y denuncian que el alcalde, José Luis Fernández Mouriño, todavía no se haya pronunciado sobre la polémica en este recinto. 

“Román Rodríguez e Eugenia Pérez dicían que Carral era o único IES que rexeitaba unha FP Básica, pero resulta que agora xa teñen outro caso. Aínda así tampouco é tan sorprendente, xa que estas aulas nómadas implantáronse por primeira vez este mesmo curso, no 2025”, indican desde el colectivo afectado. 

La comunidad educativa señala que las movilizaciones no pararán y que pronto anunciarán la fecha para otra manifestación –la última fue el pasado lunes– que tendrá lugar en el Campo da Feira, donde reiterarán que se escuchen sus peticiones antes de poner en marcha la FP.

Marcha de profesores y alumnos del IES Carral contra la “imposición” de la FP, las fotos

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