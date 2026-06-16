La comunidad del IES Carral sale a la calle para denunciar la “imposición” de la FP

Un instante de la protesta que recorrió desde el IES Carral hasta el ayuntamiento Germán Barreiros

Decenas de profesores, familias y alumnos del IES Carral salieron ayer en una marcha desde el instituto hasta el ayuntamiento para protestar contra la “imposición” de la Formación Profesional Básica en el municipio –con un ciclo de Mantenimiento de Vehículos–, una medida para la que, denuncian, la Consellería de Educación no ha tenido en cuenta las observaciones y peticiones que realizó el equipo directivo –que dimitió en bloque el pasado jueves– en las reuniones previas. Además, está prevista una huelga del profesorado del IES mañana, día 17.

Manifestación contra la “imposición” de la FP Básica en el IES de Carral Más información

‘Queremos ser escoitados’ o ‘FP Básica si, pero así non’ fueron algunos de los lemas que se escucharon ayer, fecha en la que expiraba el plazo para que se pudiese “revisar” esta decisión, algo que solicitaba el grupo municipal de Alternativa dos Veciños. “Os feitos acontecidos nos últimos días evidencian un profundo malestar e dúbidas sobre a dispoñibilidade de espazos, recursos materiais, humanos e condicións organizativas necesarias para garantir unha educación de calidade”, lamentaba.

La dirección del centro señalaba antes de dimitir que, a pesar de que se les había asegurado “que se resolverían as dudas do profesorado antes de tomar unha decisión definitiva, a realidade foi ben distinta”, y puntualizan que en ningún caso se oponen a aumentar las modalidades de enseñanza en el instituto, “sempre que sexa produto dunha adecuada planificación e un consenso entre centro, Concello e Xunta”. Especificaban que podrían generarse problemas de convivencia al compartir espacios los alumnos actuales del IES y los nuevos, ajenos a la dinámica del centro y con edades más avanzadas.

Por su parte, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, mostró el viernes su “sorpresa” ante la polémica en Carral: “É algo inaudito, é a primeira vez que un instituto non quere implementar un ciclo de FP”.