Manifestación contra la “imposición” de la FP Básica en el IES de Carral

Manifestación en el IES de Carral

La comunidad educativa del IES de Carral ha convocado para este lunes 15 una manifestación para protestar contra la “imposición” del ciclo de Mantenimiento de Vehículos en el municipio.

Los promotores de la protesta destacan que la marcha saldrá a las 19.30 horas desde el centro educativo en dirección al Ayuntamiento y, de no autorizarles la salida a la carretera, se concentrarán frente a la casa consistorial.

El equipo directivo –que dimitió en bloque el pasado jueves– critica que la Consellería de Educación no ha tenido en cuenta sus observaciones a la hora de implantar la Formación Profesional en el IES y puntualizan que no se oponen a aumentar la oferta educativa en el municipio, pero con un “consenso entre las partes implicadas”.