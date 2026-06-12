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Carral

La Xunta ve "inaudita" la polémica en el IES Carral con la FP Básica

Noelia Díaz
Noelia Díaz
12/06/2026 14:00
Manifestación en el IES Carral
Manifestación en el IES Carral
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El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, mostró este viernes su "sorpresa" ante la polémica que la implantación de la FP Básica ha suscitado en la comunidad del IES de Carral, que se ha plasmado en la dimisión en bloque del equipo directivo. Además, ayer tuvo lugar una concentración con decenas de personas para denunciar la falta de planificación para llevar a cabo esta medida.

"A información que temos era que estaba falado co equipo directivo a través da Delegación, foi unha sorpresa moi grande e estamos tentando esclarecer por que xurde esa reacción, se estaba previamente falado", indica Rodríguez, que añade que "é algo inaudito, é a primeira vez que un instituto non quere implementar un ciclo de FP, normalmente é ao revés, sempre se nos pide". 

Los profesores del IES lamentan que, a pesar de que se les había asegurado "que esta modalidade non se imporía e se resolverían as dudas do profesorado antes de tomar unha decisión definitiva, a realidade foi ben distinta", y puntualizan que no se oponen a aumentar las modalidades de enseñanza en el instituto, "sempre que sexa produto dunha adecuada planificación e dun consenso entre centro, Concello e Xunta". Sobre esto, Román Rodríguez es rotundo: "É moi atrevido dicir que non hai planificación na Formación Profesional".

Además, la directora xeral de Formación Profesional, Eugenia Pérez, apostilla que "os rapaces que van a facer a FP son os que están escolarizados no IES, os que están facendo a ESO e non queren continuar e poden facer a FP Básica, e despois terán o título de ESO e o título profesional". Señala que este modelo de Aulas Nómadas ya se ha implantado en localidades como Ames y A Laracha "con grande éxito" y que en Carral se colocarían dos módulos de Automoción y uno de Electrónica, a los que accederían los 18 alumnos -número máximo- del ciclo. "A Aula vai con todo o equipamento e se situará nunha parcela municipal ao lado do centro. A FP de Mantemento de Vehículos é a máis demandada en toda Galicia", asevera Pérez.

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Por su parte, el grupo municipal de Alternativa dos Veciños ha remitido este viernes un escrito a la Consellería para que revise "urxentemente" la implantación del ciclo de Mantemento de Vehículos en el municipio. "Os feitos acontecidos nos últimos días evidencian un profundo malestar e suscitan dúbidas sobre a dispoñibilidade de espazos, recursos materiais, humanos e condicións organizativas necesarias para garantir unha educación de calidade tanto ao alumnado da nova oferta formativa como ao xa matriculado no centro", destaca el grupo, que pide "un proceso de diálogo real co centro educativo, co profesorado, as familias e o resto de sectores afectados".

La formación política recuerda que hasta el día 15 "a Consellería aínda está en disposición de revisar e reconsiderar esta decisión, evitando un conflito maior".

Manifestación en el IES Carral

Carral se concentra para denunciar la "falta de planificación" en la implantación de la FP en el instituto

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