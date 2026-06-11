Carral se concentra para denunciar la "falta de planificación" en la implantación de la FP en el instituto

Manifestación en el IES de Carral este jueves ALTERNATIVA DOS VECIÑOS

La comunidad educativa del IES de Carral se concentró este jueves ante el centro para denunciar la "falta de planificación e de consenso" en la implantación de la FP Básica el curso que viene en el municipio, una noticia que adelantó El Ideal Gallego este martes.

Ante el anuncio del alcalde, José Luis Fernández Mouriño, de que Carral contaría la próxima campaña con un módulo de Mantenimiento de Vehículos, los profesores y familias del instituto se han hecho oír en redes sociales y esta mañana decenas de personas se han concentrado con pancartas que rezaban 'non á imposición, máis planificación' para exigir explicaciones.

"Malia que se nos asegurou persoalmente que esta modalidade non se imporía e se resolverían as dudas do profesorado antes de tomar unha decisión definitiva, a realidad foi ben distinta e a Consellería publicou a oferta educativa para o curso que vén no DOG o 10 de xuño, sen proceder a aclarar as nosas observacións", denunció el portavoz del IES Carral, que asevera que "o equipo directivo e o claustro non se opoñen a aumentar as modalidades de ensino do centro, pero sempre que sexa produto dunha adecuada planificación e dun consenso entre centro, Concello e Xunta".

Alegan que los alumnos de FP, "de cerca de 20 anos", convivirían con estudiantes de 12 y que el ciclo de Automoción lleva aparejados "ferramentas e produtos de tratamento de vehículos" que pueden ser peligrosos. "A chegada de alumnado externo, desvinculado da dinámica educativa do centro, pode xerar dificultades de integración e convivencia", lamentó el profesor, que concluyó: "FP Básica si, pero non así".

Desde el grupo municipal de Alternativa dos Veciños alegan que "unha educación de calidade constrúese escoitando á comunidade educativa e dotando aos centros dos recursos necesarios". "O futuro do noso alumnado merece seriedade, medios e compromiso", lamentan.

Carral confía en que su instituto tenga una FP de Automoción el curso que viene Más información