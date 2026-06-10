Fernández Mouriño (Carral), sobre la FP anunciada: “Non restará espazo ao instituto”
Como adelantó esta semana El Ideal Gallego, el IES de Carral incorporará el próximo curso un ciclo de Formación Profesional (FP) –concretamente, de Mantenimiento de Vehículos– y el alcalde, José Luis Fernández Mouriño, asegura que esta nueva actividad se impartirá en “un módulo independente nunha parcela colindante ao instituto”, “sen restar espazo” a las instalaciones existentes, con un claro objetivo: “Garantir a convivencia entre os estudantes de FP e os de ESO, asegurando que non haxa interferencias entre ambas as etapas educativas”.
El regidor ha salido al paso de las primeras críticas de la comunidad educativa y la oposición aclarando que la incorporación de esta nueva oferta formativa no pretende perjudicar a los usuarios del centro. “Realizarase nunha parcela que na actualidade non ten uso e que é de propiedade municipal”, detalla.
Asimismo, Fernández Mouriño comenta que el Ayuntamiento solicitará a la Xunta “a instalación de aseos propios e dun acceso independente para o alumnado da FP Básica, ademais de promover unha coordinación específica dos horarios para evitar coincidencias innecesarias”. El alcalde se compromete, además, a trasladar a la Consellería de Educación “calquera necesidade ou proposta” que pueda plantear la dirección del centro o la comunidad educativa del municipio.
Respecto a la implantación del Bachillerato en el IES Carral –por el momento solo cuenta con Secundaria–, Mouriño recordó que se trata de una reivindicación histórica. “É unha demanda que levamos trasladando desde hai anos, pero o certo é que Carral non alcanza actualmente as ratios de alumnado e poboación esixidas para autorizar esta etapa educativa”, manifiesta.
Por su parte, Alternativa dos Veciños ha solicitado un pleno extraordinario para que el alcalde informe “con claridade” de este asunto. El grupo valora positivamente la ampliación de la oferta educativa en Carral, pero considera “imprescindible que un proxecto destas características conte coa planificación adecuada, o consenso da comunidade educativa e os recursos e espazos necesarios para garantir o seu correcto desenvolvemento”.
Piden que la sesión sea a las 20.00 horas para facilitar la asistencia.