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Carral

Carral confía en que su instituto tenga una FP de Automoción el curso que viene

Mouriño afirma que hay voluntad por parte de la Xunta y se están realizando reuniones con el equipo directivo

Noelia Díaz
Noelia Díaz
08/06/2026 18:35
José Luis Fernández Mouriño, en una reunión con el director territorial de Educación, Santiago Freire
José Luis Fernández Mouriño, en una reunión con el director territorial de Educación, Santiago Freire
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El Ayuntamiento de Carral confía en que su instituto cuente el próximo curso con un ciclo de Formación Profesional (FP), el primero de su historia, dedicado a la automoción. En concreto, sería de Mantenimiento de vehículos y tendría una duración de 2.000 horas, equivalentes a dos cursos académicos.

El alcalde, José Luis Fernández Mouriño, afirma que hay voluntad por parte de la Consellería de Educación y se están realizando las reuniones pertinentes con el equipo directivo del IES. Según el regidor, sería preciso instalar unas estructuras en el recinto para acoger a los 18 nuevos alumnos. “É preciso que o centro  conte  cunha  aula  polivalente para  impartir  as materias de Comunicación e Ciencias Sociais I e II e Ciencias aplicadas I e II”, detalla.

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Los estudiantes de este ciclo aprenderían a realizar operaciones básicas de mantenimiento electromecánico y carrocería de vehículos y preparación de superficies, además de comunicarse oralmente y por escrito en gallego y castellano, además de alguna lengua extranjera.

Al terminar estos estudios se conseguirán los títulos de graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y técnico básico en mantenimiento de vehículos, además de poder acceder a cualquier ciclo formativo de grado medio y tener preferencia para los grados medios de Edificación y Obra Civil, Energía y Agua, Fabricación Mecánica, Industrias Extractivas, Informática, Instalación y Mantenimiento, Madera, Marítimo-Pesquera, Química y Transporte.

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Mouriño destaca el arraigo del sector del motor en el municipio, con numerosos talleres, concesionarios y otros negocios relacionados. Dado que el IES de Carral solo dispone de ESO, ve con buenos ojos la ampliación de los servicios educativos del centro con la implantación de la FP, incluso de ciclos “máis específicos para o concello”, como el de Panadería y Repostería.

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