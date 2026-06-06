Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carral

Touriñán, de tostas por Carral

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
06/06/2026 22:33
Xosé Antonio Touriñán no quiso perderse la I Ruta de Tostas de Carral
Xosé Antonio Touriñán no quiso perderse la I Ruta de Tostas de Carral
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Carral celebra, durante todo este fin de semana, la primera Ruta de Tostas de Carral. Con el nombre de 'Entre Migas e Tostas', trece establecimientos de todo el municipio ofrecen sus recetas más sabrosas elaboradas sobre una base incomparable: Pan de Carral.

La iniciativa está despertando enorme interés tanto entre los vecinos  como entre visitantes de otros municipios de la comarca, incluida alguna celebridad de la comarca pues, entre quienes no han querido perderse esta cita gastronómica se encontraba actor, humorista y presentador Xosé Antonio Touriñán.

Esta es la relación de negocios que se ha unido a la I Ruta de Tostas de Carral:

  • Casa Roel, con 'Tosta do meu país RD'
  • Bar A Parola con 'Tosta do paraíso'
  • As Táboas con 'Tosta a toda brasa'
  • Bar O Tropezón con 'Cantábrica e mediterránea'
  • Terra y su 'Tosta á italiana'
  • Costa da Égoa, que ofrecerá su 'Tosta de tartar de salmón'
  • Bar A Rotonda con ‘A tosta cremosa do puerto'
  • Café Bar O Piolindo con 'Tosta carrillera'
  • Lume e Ferro con 'Tosta Fume e Queixo'
  • Vinoteca Siglo XXI y su 'Tosta dos avós'
  • Lareiras y 'Tosta do Norte'
  • Boca Grande con 'A soleira'
  • Casa Adolfo con ‘A tosta do piquillo'
La cita se alargará durante todo el fin se semana e 13 establecimientos
La cita se alargará durante todo el fin se semana e 13 establecimientos
Cedida
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

MADRID, 06/06/2026.- El papa León XIV visita este sábado al centro CEDIA 24 Horas, de Cáritas Madrid, un proyecto de atención integral a personas en situación de sinhogarismo y exclusión social, en el barrio madrileño de Carabanchel, en el marco del primer día de los seis que componen su visita oficial a España. EFE/ J.J. Guillén POOL

Primer día del papa en España: carga contra la polarización y arropa a inmigrantes y jóvenes
EFE
A presidenta do Consello da Cultura Galega, Dolores Vilavedra

Dolores Vilavedra: “Non nos podemos permitir a perda da lingua galega”Dolores Vilavedra | “Non nos podemos permitir a perda da lingua galega”
EFE
Taylor Swift y Travis Kelce atienden a un partido de la NBA en Cleveland el pasado 26 de mayo

Swift y Kelce planean casarse en el centro de Nueva York, según ‘TMZ’
EFE
Xosé Antonio Touriñán no quiso perderse la I Ruta de Tostas de Carral

Touriñán, de tostas por Carral
Lucía Tenreiro