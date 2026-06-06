Carral
Touriñán, de tostas por Carral
Carral celebra, durante todo este fin de semana, la primera Ruta de Tostas de Carral. Con el nombre de 'Entre Migas e Tostas', trece establecimientos de todo el municipio ofrecen sus recetas más sabrosas elaboradas sobre una base incomparable: Pan de Carral.
La iniciativa está despertando enorme interés tanto entre los vecinos como entre visitantes de otros municipios de la comarca, incluida alguna celebridad de la comarca pues, entre quienes no han querido perderse esta cita gastronómica se encontraba actor, humorista y presentador Xosé Antonio Touriñán.
Esta es la relación de negocios que se ha unido a la I Ruta de Tostas de Carral:
- Casa Roel, con 'Tosta do meu país RD'
- Bar A Parola con 'Tosta do paraíso'
- As Táboas con 'Tosta a toda brasa'
- Bar O Tropezón con 'Cantábrica e mediterránea'
- Terra y su 'Tosta á italiana'
- Costa da Égoa, que ofrecerá su 'Tosta de tartar de salmón'
- Bar A Rotonda con ‘A tosta cremosa do puerto'
- Café Bar O Piolindo con 'Tosta carrillera'
- Lume e Ferro con 'Tosta Fume e Queixo'
- Vinoteca Siglo XXI y su 'Tosta dos avós'
- Lareiras y 'Tosta do Norte'
- Boca Grande con 'A soleira'
- Casa Adolfo con ‘A tosta do piquillo'