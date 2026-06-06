Carral estrena un complejo deportivo renovado 

José Luis Fernández Mouriño y Valetín González Formoso inauguraron las nuevas instalaciones Cedida

El Ayuntamiento de Carral ha reabierto su complejo deportivo municipal tras completar una importante reforma interior financiada a través del Plan Único de la Diputación de A Coruña. La actuación, que ha supuesto una inversión de 165.000 euros, ha permitido modernizar unas instalaciones consideradas un servicio esencial para la práctica deportiva en el municipio.

La inauguración contó con la presencia del presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso; el alcalde de Carral, José Luis Fernández Mouriño; y la diputada responsable de Planes, Cristina García, quienes recorrieron las renovadas dependencias situadas en la calle Paleo.

Las obras se centraron en la mejora integral de los espacios interiores del complejo, manteniendo los accesos y vestuarios existentes, pero optimizando la distribución de las salas deportivas para ofrecer unas instalaciones más funcionales, cómodas y adaptadas a las necesidades actuales de los usuarios.

Durante el acto, Formoso destacó que esta actuación demuestra la utilidad del Plan Único para impulsar proyectos prioritarios en los municipios. “Esta obra es un claro ejemplo de cómo el Plan Único ayuda a los ayuntamientos a disponer de mejores infraestructuras y servicios. Ahora, los vecinos y vecinas de Carral cuentan con un complejo deportivo público más moderno y versátil para practicar deporte en las mejores condiciones”, señaló.

Por su parte, la diputada Cristina García puso en valor la autonomía que el programa concede a los municipios para decidir el destino de los fondos provinciales. “Son los ayuntamientos quienes mejor conocen las necesidades reales de su ciudadanía”, afirmó.

El alcalde de Carral agradeció el respaldo de la Diputación y subrayó la importancia de esta actuación para mejorar la calidad de los servicios deportivos municipales, ofreciendo a los usuarios unas instalaciones más modernas y eficientes.

La reforma ha permitido reorganizar la distribución interior del edificio. La antigua sala de actividades y la zona destinada a máquinas aeróbicas y musculación fueron redistribuidas para ampliar el espacio disponible para el ejercicio físico. Además, la antigua área de spa, que llevaba años sin uso, se ha transformado en una nueva sala de actividades, incorporando también un cuarto auxiliar y un almacén de apoyo para el funcionamiento diario del centro.

Los trabajos incluyeron asimismo la renovación de los acabados interiores. En la nueva sala de actividades se instalaron nuevos pavimentos laminados, espejos, revestimientos y falsos techos, mientras que en la zona de musculación se unificó el pavimento mediante pintura epoxi y se renovaron los elementos verticales, incorporando nuevas espalderas.

La actuación se completó con la instalación de nuevas luminarias, sistemas eléctricos y de telecomunicaciones, así como un moderno sistema de ventilación y climatización que permitirá mejorar el confort de los usuarios durante la práctica deportiva.

Esta intervención forma parte de las 58 actuaciones financiadas por la Diputación de A Coruña en el municipio de Carral durante la última década. En este periodo, la administración provincial ha destinado más de 15 millones de euros al municipio, de los cuales cerca de 7 millones proceden del Plan Único, permitiendo la ejecución de proyectos de mejora de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos.