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Carral

Baldo Ramos y Sara Plaza reciben el Premio de Poesía de Carral

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
05/06/2026 21:08
Entrega del Premio de Poesía de Carral 2026
Entrega del Premio de Poesía de Carral 2026
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Baldo Ramos y Sara Plaza recibieron esta tarde el 29º Premio de Poesía de Carral por la obra 'Porcelana e Chumbo'.

La cita, a la que asistieron el alcalde, José Luis Fernández Mouriño, y el director xeral de Cultura de la Xunta, Anxo Lorenzo, también sirvió para presentar 'Especies Invasoras', con el que Branca Trigo se impuso en la edición de 2025.

El técnico de Cultura y secretario del comité que evaluó las 77 obras que concurrieron en edición, Carlos Lorenzo, se encargó de conducir el acto, en el que también intervinieron los escritores Miriam Ferradás y Miguel Anxo Fernán-Vello,  director de Ediciós Espiral Maior.

El alcalde aprovechó su discurso para destacar "a traxectoria deste certame poético "que é toda unha referencia a nivel autonómico" y adelantó que "o Concello de Carral organizará unha programación especial con numerosas actividades para seguir achegando este xénero literario a toda a poboación" no 2027, coincidiendo con el 30 aniversario del Premio de Poesía de Carral.

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