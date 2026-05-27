Referéndum en Carral: los vecinos decidirán a qué se dedicará un nuevo espacio público

Espacio ampliado en el Campo da Feira de Carral CEDIDA

Carral convocará un referéndum vecinal para decidir el uso de un nuevo espacio público, la ampliación del Campo da Feira. El Gobierno de José Luis Fernández Mouriño acaba de poner en marcha una encuesta en línea a través de la que la ciudadanía puede trasladar sus preferencias y propuestas sobre los nuevos servicios o equipamientos que podría albergar este terreno, entre las que se barajan un recinto multideporte, una zona para patines y/o patinetes o un área de descanso con mobiliario urbano, entre otras.

El alcalde anima anima a los carraleses a "facer as súas propostas e dar a súa opinión, contribuíndo a seguir sumando servizos e usos no núcleo urbano". Por su parte, la concejala de Sanidade, Educación e Emprego, Cristina Casal, explica que "o Campo da Feira é un dos lugares máis concorridos diariamente e por veciños e veciñas de todas as idades, polo que a idea é continuar sumando máis usos a este espazo".

El Ayuntamiento añade que gracias a la cesión de terreno realizada por la promotora de los inmuebles situados en el entorno, el Campo da Feira ha ganado alrededor de 650 metros cuadrados adicionales. Ahora, el Gobierno local busca definir cuál es el uso más adecuado para esta área.

Las personas interesadas en participar podrán hacerlo hasta el lunes 15 de junio a través del formulario de la página web municipal o depositando su propuesta en la urna habilitada en la Casa Consistorial.