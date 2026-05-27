Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carral

Referéndum en Carral: los vecinos decidirán a qué se dedicará un nuevo espacio público

Noelia Díaz
Noelia Díaz
27/05/2026 16:08
Espacio ampliado en el Campo da Feira de Carral
Espacio ampliado en el Campo da Feira de Carral
CEDIDA
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Carral convocará un referéndum vecinal para decidir el uso de un nuevo espacio público, la ampliación del Campo da Feira. El Gobierno de José Luis Fernández Mouriño acaba de poner en marcha una encuesta en línea a través de la que la ciudadanía puede trasladar sus preferencias y propuestas sobre los nuevos servicios o equipamientos que podría albergar este terreno, entre las que se barajan un recinto multideporte, una zona para patines y/o patinetes o un área de descanso con mobiliario urbano, entre otras.

El alcalde anima anima a los carraleses a "facer as súas propostas e dar a súa opinión, contribuíndo a seguir sumando servizos e usos no núcleo urbano". Por su parte, la concejala de Sanidade, Educación e Emprego, Cristina Casal, explica que "o Campo da Feira é un dos lugares máis concorridos diariamente e por veciños e veciñas de todas as idades, polo que a idea é continuar sumando máis usos a este espazo".

El Ayuntamiento añade que gracias a la cesión de terreno realizada por la promotora de los inmuebles situados en el entorno, el Campo da Feira ha ganado alrededor de 650 metros cuadrados adicionales. Ahora, el Gobierno local busca definir cuál es el uso más adecuado para esta área. 

Las personas interesadas en participar podrán hacerlo hasta el lunes 15 de junio a través del formulario de la página web municipal o depositando su propuesta en la urna habilitada en la Casa Consistorial.

Carral - Mejora seguridad vial 1

Carral refuerza su compromiso por la mejora de la seguridad vial con una nueva actuación en Vista Real

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Espacio ampliado en el Campo da Feira de Carral

Referéndum en Carral: los vecinos decidirán a qué se dedicará un nuevo espacio público
Noelia Díaz
El ideal gallego

Marta Ortega y Ana Botín, entre las mujeres más poderosas del mundo en 2026
EFE
El ideal gallego

El programa Benestar en Balnearios beneficiará a más de 1.270 mayores y pensionistas
EFE
Turistas triple escala en A Coruña

A Coruña inicia los trámites para convertirse en un Destino Turístico Inteligente
Redacción