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Carral

Carral refuerza su compromiso por la mejora de la seguridad vial con una nueva actuación en Vista Real

Las obras, que comenzaron esta semana, servirán para mejorar el estado del firme y para ejecutar nuevas cunetas

Redacción
23/05/2026 15:49
Carral - Mejora seguridad vial 1
Obras de mejora en la carretera de Vista Real
Cedida
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Carral continúa trabajando para reforzar la seguridad vial en varios puntos del término municipal. En esta línea, el Ayuntamiento arrancó esta semana las obras de mejora de un vial en el lugar de Vista Real (Cañás), que se adjudicaron 62.783,28 euros.

El alcalde, José Luis Fernández Mouriño, incide en que estas actuaciones permitirán "continuar traballando na mellora da rede de estradas e incrementar as condicións de seguridade tanto para o tráfico rodado".

El proyecto contempla una actuación a lo largo de 430 metros de longitud, aproximadamente. Entre las tareas se incluyen la limpieza de fosos, el acondicionamiento del firme, bacheo y pavimentación. Asimismo, las actuaciones supondrán la ejecución de nuevas cunetas hormigonadas en distintos tramos de la carretera para optimizar el drenaje y evitar problemas derivados de la acumulación de aguas pluviales.

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