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Carral

'Entre migas e tostas', la nueva ruta gastronómica con la que Carral impulsará la hostelería local 

Se trata de la primera iniciativa de estas características y cuenta ya con más de una decena de negocios participantes

Redacción
21/05/2026 13:40
Festa do Pan de Carral
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Carral pondrá en marcha el próximo mes de junio Entre migas e tostas, una nueva iniciativa gastronómica destinada a promocionar el tejido hostelero local y poner en valor uno de los productos más emblemáticos del municipio: el pan de Carral.

La concejala de Comercio, Isabel López, destacó que el objetivo del programa es continuar apoyando al sector hostelero mediante propuestas que ayuden a dinamizar la actividad económica y atraer público. “Tal e como xa facemos co concurso Tapeando Carral, queremos seguir traballando na posta en marcha de programas que impulsen e dean a coñecer o bo facer do noso tecido hostaleiro apostando, para iso, por un produto 100% local como é o pan de Carral”, señaló.

Por el momento, la iniciativa cuenta ya con más de una decena de establecimientos adheridos. La ruta gastronómica se celebrará el sábado 6 y el domingo 7 de junio, jornadas durante las que vecinos y visitantes podrán recorrer los locales participantes y degustar distintas propuestas elaboradas con el pan de Carral como ingrediente principal. Cada consumición tendrá un precio único de 5 euros, incluyendo la tosta y la bebida.

Los responsables de los establecimientos interesados en participar pueden ponerse en contacto con el Concello de Carral a través del teléfono 981 613 520 y preguntar por la técnico de Educación.

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