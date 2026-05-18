Carral será sede de un campus de verano del Atlético de Madrid

Acto de presentación del campus CEDIDA

Carral será el único municipio de la provincia de A Coruña y una de las cinco únicas localidades gallegas (junto a Lugo, Sanxenxo, Ribadeo y Viana do Bolo) que acogerán este verano el Campus del Atlético de Madrid. La Casa del Concello vivió, esta mañana, la presentación de la actividad a cargo del alcalde, José Luis Fernández Mouriño, del edil de Deportes, Óscar Bodelo, del presidente de la Unión Deportiva Carral, Alfredo Méndez Barbeito, de Borja Gestal, de la U.D. Carral, y del coordinador del campus en Galicia, Borja Collar Amado.

Durante su intervención, el edil de Deportes destacó “o orgullo que supón para Carral contar con actividades deportivas destas características e impulsadas por entidades de recoñecido prestixio no panorama nacional”.

El campus está dirigido a niños y niñas de entre 5 y 16 años y se desarrollará entre el 29 de junio y el 4 de julio en el campo municipal Borja Rodríguez Ans. Las actividades se celebrarán de lunes a sábado, en horario de 9.30 a 14.00 horas.

Visita de entrenadores atléticos

A lo largo de la semana, los participantes realizarán entrenamientos específicos, sesiones de tecnificación y mejora individual, además de diferentes actividades lúdicas. El programa incluirá también la visita de entrenadores de la Academia del Atlético de Madrid.

Una programación completa con la que se busca un claro objetivo: fomentar el aprendizaje y la diversión durante el periodo estival, utilizando el fútbol como herramienta para transmitir valores entre los más jóvenes.

Al finalizar el campus, los participantes recibirán un diploma acreditativo, equipación oficial y distintos recuerdos vinculados al club madrileño.