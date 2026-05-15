‘Non me falte Carral’: el grito de guerra de las fiestas del Socorro
La comisión lanza prendas con una frase icónica del municipio
Es solo una frase hecha, un chascarrillo. Pero todo un icono del municipio. ‘Non me falte Carral’ es un eslógan que también ha dado nombre a algún evento de humor en el pueblo y que ahora la comisión de fiestas del Socorro utiliza como grito de guerra para promocionar sus actividades. Así, lanzarán de cara a septiembre merchandising textil con este lema y uno de sus productos, una gorra de estilo surfero, ya fue presentada en la pasada Festa do Pan.
“Hai dous anos sacamos uns gorros estilo pescador que só poñían Socorro e vendemos máis de mil, e o ano pasado tamén fixemos camisetas”, explica Mario Sande, vicepresidente de una agrupación que se puso al frente de las celebraciones patronales en el año 2024 y que ronda los 20 integrantes, con edades entre los 21 y los 34 años.
Buscaban innovar con su merchandising y diferenciarse con algo que no fuesen camisetas. Tras el éxito arrollador de los gorros tipo ‘bucket’, decidieron abrazar las nuevas tendencias: “Como está tan de moda o tema do running e os deportes urbanos sacamos un modelo máis moderno, así rollo surfeiro. A nivel económico non é que nos supoña unha gran axuda pero si fai publicidade e mola moito ver á xente coas nosas prendas. Tentamos que sexan poñibles no día a día, que non poñan ‘comisión de festas’ e tal”, indica Sande, que aún así avisa de que para el Socorro sacarán camisetas que podrán pedirse por Instagram.
La idea de estampar la frase ‘non me falte Carral’ en la ropa fue de uno de los miembros de la comisión, después de un proceso de “divagación”, bromea Sande. “Falamos de facer un logo e moitas outras cousas, pero ao final escollemos poñer unha frase e esta arrasou porque aglutina mellor un sentimento”, dice el vicepresidente.
Un día más de celebración
El cartel de las fiestas de Carral ya está “todo pechado”, apunta Sande, pero optan por “dar un pouco de intriga”. “As orquestas xa se contratan de ano en ano”, sostiene, pero adelanta que los festejos se prolongarán durante un día más, pasando de 5 a 6.
“É un traballo moi grande, ata que entras non o sabes, pero o máis gratificante é ver que a xente disfruta, que nos felicita e agradece ese traballo. A anterior comisión deixou un nivel moi alto nas festas e era unha pena perdelas”, cierra Sande.