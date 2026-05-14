Alumnas del IES Carral participan en el Efigy Girls de la Fundación Naturgy en Valencia

Clausura del Efigy Girls 2026 Jorge G. Romeu

Alumnas de 2º de ESO del IES Carral fueron algunas de las 160 participantes del Efigy Girls de la Fundación Naturgy, que se clausuró este jueves en el CaixaForum Valencia. Las escolares mostraron los proyectos realizados durante el curso escolar sobre los retos energéticos y climáticos del futuro.

El proyecto del IES de Carral se centró en la construcción de robots que recogen plásticos flotantes en ríos. Los equipos diseñaron robots que pueden detectar y recoger materiales plásticos, ayudando a limpiar el agua y a reducir la contaminación por plásticos en entornos acuáticos.

La directora general de Fundación Naturgy, María Eugenia Coronado, ha subrayado que “impulsar iniciativas educativas orientadas específicamente a chicas favorece la igualdad de oportunidades en el sector de la energía y garantiza el acceso universal a la educación tecnológica, una condición indispensable para avanzar hacia una transición energética justa”. Además, ha hecho hincapié en que “celebrar este encuentro en Valencia es una muestra del compromiso de Fundación Naturgy con los territorios y con los jóvenes que forman parte de ellos”.

Efigy Girls es una iniciativa educativa dirigida a niñas desde 4º de Primaria hasta 2º de la ESO, orientada a fomentar las vocaciones STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) y a acercar a las jóvenes a los retos presentes y futuros del ámbito energético y medioambiental. El programa, con una duración de tres años, propone un itinerario formativo basado en la robótica, la innovación, el trabajo en equipo y la resolución de retos vinculados a la sostenibilidad y al cambio climático.