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Carral

Carral celebra el éxito de la Festa do Pan a pesar de la meteorología adversa

La venta de bocadillos superó las cinco mil unidades

Fran Moar
Fran Moar
12/05/2026 11:40
La Festa do Pan se celebró el pasado fin de semana
La Festa do Pan se celebró el pasado fin de semana
JAVIER ALBORÉS
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"O tempo non acompañou, non obstante, milles de persoas achegáronse ao longo do fin de semana a Carral, reforzando a importancia desta cita gastronómica para toda a comarca", dijo la responsable de la Concejalía de Comercio, Isabel López, celebrando que la Festa do Pan fuese un éxito de asistencia a pesar de la meteorología adversa reinante los pasados días 9 y 10.

La cita gastronómica, organizada por el Gobierno local, presidido por José Luis Fernández Mouriño, y la Asociación de Panadeiros, concitó el interés de miles de personas que se tradujo en la venta de más de cinco mil unidades de bocadillos 'cardiosaludables' (pan, jamón, tomate y aceite de oliva).

Programación 

La programación ofreció actividades para todos los públicos y edades, aunque las grandes protagonistas de esta edición fueron, sin duda, el puesto de venta del bocadillo cardiosaludable y los talleres infantiles, que agotaron todas las plazas disponibles. En el caso de los de elaboración de bolos, se formaron colas frente al puesto a lo largo de todo el fin de semana. Por otro lado, los talleres de juguetes de madera (sábado) y pulseras de cuero (domingo) reunieron a unos 100 niños cada día.

López reconoció la labor de los profesionales panificadores, "que son os  responsables do éxito desta celebración". La edil recuerda que detrás de estas cifras se encuentra “o esforzo que realizan os artesáns  para manter os seus negocios e preparar unha Festa do Pan que segue crecendo edición tras edición”.

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