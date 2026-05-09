Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carral

La primera jornada de la Festa do Pan de Carral despacha cerca de 2.000 bocadillos

Noelia Díaz
Noelia Díaz
09/05/2026 20:29
Carral celebró la XXII Festa do Pan
Carral celebró la XXII Festa do Pan
Javier Alborés
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620

La primera jornada de la XXII Festa do Pan de Carral, que concluye este domingo, se saldó con la venta de cerca de 2.000 bocadillos ‘cardiosaludables’ y cientos de niños en sus talleres de elaboración de ‘boliños’, la actividad que año tras año logra la mayor afluencia de público. 

El evento, organizado por el Ayuntamiento y la Asociación de Panadeiros de Carral, busca “garantizar el relevo” en el sector más emblemático del municipio, explica el Gobierno local, introduciendo el interés por la elaboración del pan a los más pequeños. Enfundados en un mandil conmemorativo de la fiesta y con su correspondiente gorro, niños de todas las edades fueron pasando por las mesas instaladas en el Campo da Feira para crear sus bollos personalizados, a los que ponían pepitas de chocolate al gusto. 

El plato estrella fue el bocata cardiosaludable –bautizado así en su momento por el panadero Manuel Da Cunha–, a base de rosca autóctona, aceite de oliva, jamón y tomate, aunque por el núcleo urbano se dispusieron otros puestos de comida y pulpeiras, así como la tradicional feria de artesanía y atracciones para todas las edades. También generó expectación la experiencia virtual de visita a un obrador de pan mediante gafas 3D. 

Galería

XXII Festa do Pan en Carral

Carral celebró la XXII Festa do PanVer más imágenes

La música corrió el sábado a cargo de la charanga Noroeste y el grupo Gaeloc Medieval, mientras que los alumnos del IES de Carral representaron la obra teatral ‘O toxo’. Hubo también espectáculo de zancudos y malabaristas, además de una verbena con el dúo D’Vicio y el grupo América de Vigo.

Programa del domingo

La Festa do Pan continúa hoy desde las 11.00 horas con la apertura del mercado y la venta de pan, además de los ‘obradoiros’ infantiles y los stands de colectivos como la Asociación Contra el Cáncer

A las 12.30 horas se celebrará la misa solemne y la posterior procesión, con la actuación de la Coral Polifónica Aires de Carral y el acompañamiento del Grupo de Música Tradicional Arnela. Acordes cerrará el evento con un pase musical a las 20.00 horas.

Representantes de diversos colectivos en la presentación de la Festa do Pan

“A Festa do Pan de Carral naceu comigo e é unha alegría presidila outra vez como alcalde”, dice Mouriño

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Los bomberos atendieron el incendio en el antiguo concesionario de Opel, en la Avenida de las Mariñas

Los bomberos de Oleiros sofocan un incendio en un antiguo concesionario de coches
Redacción
Starmer a su salida del 10 de Downing Street el 29 de abril

Keir Starmer admite “errores innecesarios” en su Gobierno tras la debacle laborista en los comicios
EFE
Salida de los féretros de los dos guardias civiles del funeral celebrado este sábado

Huelva despide a los dos guardias civiles muertos en una operación antidroga
EFE
El inspector de la UDEF Manuel Morocho el pasado abril

Piden investigar si se espió al juez de la Gürtel como sugiere un testigo de la Kitchen
EFE