La primera jornada de la Festa do Pan de Carral despacha cerca de 2.000 bocadillos

Carral celebró la XXII Festa do Pan Javier Alborés

La primera jornada de la XXII Festa do Pan de Carral, que concluye este domingo, se saldó con la venta de cerca de 2.000 bocadillos ‘cardiosaludables’ y cientos de niños en sus talleres de elaboración de ‘boliños’, la actividad que año tras año logra la mayor afluencia de público.

El evento, organizado por el Ayuntamiento y la Asociación de Panadeiros de Carral, busca “garantizar el relevo” en el sector más emblemático del municipio, explica el Gobierno local, introduciendo el interés por la elaboración del pan a los más pequeños. Enfundados en un mandil conmemorativo de la fiesta y con su correspondiente gorro, niños de todas las edades fueron pasando por las mesas instaladas en el Campo da Feira para crear sus bollos personalizados, a los que ponían pepitas de chocolate al gusto.

El plato estrella fue el bocata cardiosaludable –bautizado así en su momento por el panadero Manuel Da Cunha–, a base de rosca autóctona, aceite de oliva, jamón y tomate, aunque por el núcleo urbano se dispusieron otros puestos de comida y pulpeiras, así como la tradicional feria de artesanía y atracciones para todas las edades. También generó expectación la experiencia virtual de visita a un obrador de pan mediante gafas 3D.

Galería XXII Festa do Pan en Carral Ver más imágenes

La música corrió el sábado a cargo de la charanga Noroeste y el grupo Gaeloc Medieval, mientras que los alumnos del IES de Carral representaron la obra teatral ‘O toxo’. Hubo también espectáculo de zancudos y malabaristas, además de una verbena con el dúo D’Vicio y el grupo América de Vigo.

Programa del domingo

La Festa do Pan continúa hoy desde las 11.00 horas con la apertura del mercado y la venta de pan, además de los ‘obradoiros’ infantiles y los stands de colectivos como la Asociación Contra el Cáncer.

A las 12.30 horas se celebrará la misa solemne y la posterior procesión, con la actuación de la Coral Polifónica Aires de Carral y el acompañamiento del Grupo de Música Tradicional Arnela. Acordes cerrará el evento con un pase musical a las 20.00 horas.