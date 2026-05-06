En Carral es más fácil conciliar: "Ofrezco un servicio de recogida de los niños en el cole"

Mónica García, la educadora infantil y monitora de tiempo libre de O Temple EC

El centro de ocio infantil Churrusquiños, en Carral, abrió sus puertas hace dos meses en la Rúa Castro y ha ido, poco a poco, ganándose un hueco en las agendas de las familias del área metropolitana con su variada programación de talleres y animación.

Al frente está Mónica García Vilariño, educadora infantil y monitora de tiempo libre de O Temple que, tras trabajar en escuelas y campamentos, ha decidido emprender en uno de los municipios con mayor natalidad de la comarca coruñesa, donde ofrece, además de los servicios habituales de un espacio de ocio infantil, una opción novedosa: la recogida de los pequeños en el CEIP Vicente Otero Valcárcel, a pocos metros de este local.

“Vi una necesidad, porque mis primos tuvieron que cambiar de cole a su niña porque no tenían la posibilidad de recogerla en los horarios que tenía el CEIP de Carral, así que pensé que algo así podía ser de ayuda. Encontré este local junto al colegio, tan amplio... y me lancé. Hubo que hacerle una reforma, pero estoy encantada”, explica la educadora, que busca facilitar la conciliación a las familias y ofrecer “actividades diferentes” en la localidad.

Pintura para bebés

Durante la semana cuenta con la opción de juego por horas y cada día lanza una propuesta de ocio: cuentacuentos, manualidades, juegos de manipulación, talleres creativos, juegos de mesa y otros. El fin de semana organiza cumpleaños y sesiones especiales como las clases de cocina o el taller de pintura libre para bebés: “Me vienen a preguntar mucho por las actividades de 0 a 3 años y programaré una al mes, como mínimo, porque se ve que hay demanda”, indica Mónica García.

Con Churrusquiños se ha estrenado como emprendedora y, aunque le da vértigo, derrocha ganas e ilusión: “Si tengo una idea, voy a por ella. La gente, además, está respondiendo súper bien, y para ser los inicios la acogida está siendo muy buena. Hay servicios como el de la recogida del colegio que, con el curso casi terminando, no están saliendo tanto, pero ya ha venido gente a preguntar, porque les llama la atención”, reconoce la joven, que dispone en su establecimiento de piscina de bolas, cama elástica, estructuras de madera, juegos sensoriales o un rincón de lectura y calma, entre otros espacios.

Mónica García ya ha abierto la inscripción para los campamentos urbanos de verano, que tendrán horario de 09.15 a 14.15 horas y plantearán excursiones, juegos acuáticos y otras diversiones. La educadora, que apuesta por las actividades de manipulación para estimular la creatividad, reconoce que siempre tuvo en mente montar su propio negocio y este 2026 decidió dar el paso: “Si no me atrevía ahora no lo hacía nunca”, señala entre risas.

Medio siglo de proyectos, risas y pasión por la enseñanza: 50 años del colegio de Cambre Más información