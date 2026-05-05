“A Festa do Pan de Carral naceu comigo e é unha alegría presidila outra vez como alcalde”, dice Mouriño

Representantes de diversos colectivos en la presentación de la Festa do Pan JAVIER ALBORÉS

Fue la presentación un acto de cierta emoción para José Luis Fernández Mouriño. Después de siete años se reencontraba con su ‘criatura’. “A Festa do Pan de Carral naceu comigo e é unha alegría moi grande presidila outra vez como alcalde”, dijo de la cita gastronómica que alcanza su vigésimo segunda edición y se celebrará a lo largo de este próximo fin de semana.

El regidor, que participó en ella por primera vez desde 2019, año en el que lo sustituyó al frente del consistorio carralés el independiente Javier Gestal, estaba acompañado por la responsable de la Concejalía de Comercio, Isabel López; representantes de la Asociación de Panadeiros de Carral; y los ediles Óscar Bodelo, Francisco Bello, Cristina Casal y Patricia López. No obstante, casi todo el protagonismo recayó en los alumnos de cuarto curso de Primaria del colegio Vicente Otero Valcárcel. No era para menos, son los autores del cartel que pregona a los cuatro vientos la celebración del certamen gastronómico.

Agradecimiento

Mouriño agradeció la implicación de las panaderías participantes, a las que definió como “unha peza esencial en Carral, posto que eles son os responsables de que o noso pan sexa un dos máis afamados de Galicia. Ademais quero destacar o esforzo adicional que realizarán ao longo do fin de semana, xa que terán que sumar ao seu traballo diario a preparación da festa”.

Por su parte, la responsable del evento, la edil Isabel López, subrayó que esta edición contará con una programación completa y variada con actividades para todas las franjas de edad. Avanzó que, durante las jornadas del 9 y del 10, no faltarán los puestos de exaltación del producto y de venta del bocadillo ‘cardiosaludable’ (pan, aceite, tomate y jamón), los talleres de elaboración de bollos para los más pequeños, representaciones teatrales y actuaciones musicales.

Asimismo, tanto López como Mouriño mostraron total confianza en alcanzar e incluso superar las cifras de venta de la última edición, cuando se despacharon 6.000 bocadillos.

Programa

Aunque la cita principal es la del fin de semana, la comisión de fiestas de Carral tiene previsto celebrar una foliada el viernes, día 8. Así, de 18.00 a 20.00 horas, habrá juegos populares infantiles y, a partir de las 20.00, se llevará a cabo una verbena que contará con la participación de diversos grupos populares.

El sábado 9, el evento arrancará a las 12.00 horas con un sinfín de propuestas: desde el punto de exposición y venta de pan y del bocadillo cardiosaludable de la Asociación de Panadeiros y los talleres de elaboración de pan y juguetes de madera hasta la feria medieval con puestos de artesanía de cuero, textil y bisutería, entre otros. La animación musical comenzará a las 12.30 con la actuación del grupo Gaeloc Medieval, que repetirá a las 13.30. A las 14.00 tendrá lugar la sesión vermú con D’Vicio. Por la tarde, a partir de las 16.00 horas, la charanga Noroeste recorrerá el Campo da Feira y las calles del casco urbano. A las 16.30 horas, el alumnado del IES de Carral representará la obra teatral ‘O toxo’ en la Praza da Capela.

El domingo, 10, la actividad comenzará a las 11.00 con la reapertura de la exposición y venta de pan, el bocadillo cardiosaludable, la feria medieval, los expositores de asociaciones y centros educativos, y talleres de pan y pulseras de cuero. A las 11.30 actuará Gaeloc Medieval, seguido del expositor ‘Pan en 3D’ a las 12.00.

A las 12.30 se celebrará misa solemne y procesión, con la actuación de la coral polifónica Aires de Carral y el acompañamiento del grupo de música tradicional Arnela.