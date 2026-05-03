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Carral

Un ‘diluvio’ inesperado agua el estreno de la primera Festa do Bocata de Rixóns de Cañás

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
03/05/2026 04:38
Con 50 kilos de 'rixóns' de la Carnicería Cachadesa de Laracha y Pan de Carral, de la Panadería Manuel Rodríguez se despacharon más de medio millar de bocadillos, con salsa de queso o sin ella, e incluso sin gluten
Festa do Bocata de Rixóns, en Cañás
Javier Alborés
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La Comisión de Festas de Cañás celebró este sábado su I Festa do Bocata de Rixóns. A pesar de la meteorología adversa, los vecinos se entregaron al estreno de esta cita culinaria, explicaron los responsables, que durante el día insistieron en que disponían de espacios cubiertos para disfrutar de la velada sin complicaciones, que se alargó hasta la noche con la II Cañás Vibes

Con todo, los chaparrones mermaron los ánimos de algunos visitantes pero no el de los vecinos, quienes explican con ironía que el motivo de apostar por los ‘rixóns’ no es otro que “ofrecer algo que non teña a súa propia festa por aquí a volta”, comenta una de las integrantes de esta animada comisión, que el año pasado logró al mismísimo Kiko Rivera para actuar en Cañás. 

Según los cálculos de los organizadores de la convocatoria, que contó con 50 kilos de ‘rixóns’ de la Carnicería Cachadesa de Laracha y Pan de Carral, de la Panadería Manuel Rodríguez, estaba previsto despachar más de medio millar de bocadillos, con salsa de queso o sin ella, e incluso con la opción de pan sin gluten, como explicó Tamara Couto, de la Comisión de Festas de Cañás. En Cañás Vibes actuaron seis DJ, sobre el escenario de la Macro CDC Disco Móvil.

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¿Estuviste en la fiesta del Bocata de rixóns de Cañás? Búscate en las fotos

Con 50 kilos de 'rixóns' de la Carnicería Cachadesa de Laracha y Pan de Carral, de la Panadería Manuel Rodríguez se despacharon más de medio millar de bocadillos, con salsa de queso o sin ella, e incluso sin glutenVer más imágenes
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