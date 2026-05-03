Un ‘diluvio’ inesperado agua el estreno de la primera Festa do Bocata de Rixóns de Cañás

Festa do Bocata de Rixóns, en Cañás Javier Alborés

La Comisión de Festas de Cañás celebró este sábado su I Festa do Bocata de Rixóns. A pesar de la meteorología adversa, los vecinos se entregaron al estreno de esta cita culinaria, explicaron los responsables, que durante el día insistieron en que disponían de espacios cubiertos para disfrutar de la velada sin complicaciones, que se alargó hasta la noche con la II Cañás Vibes.

Con todo, los chaparrones mermaron los ánimos de algunos visitantes pero no el de los vecinos, quienes explican con ironía que el motivo de apostar por los ‘rixóns’ no es otro que “ofrecer algo que non teña a súa propia festa por aquí a volta”, comenta una de las integrantes de esta animada comisión, que el año pasado logró al mismísimo Kiko Rivera para actuar en Cañás.

Según los cálculos de los organizadores de la convocatoria, que contó con 50 kilos de ‘rixóns’ de la Carnicería Cachadesa de Laracha y Pan de Carral, de la Panadería Manuel Rodríguez, estaba previsto despachar más de medio millar de bocadillos, con salsa de queso o sin ella, e incluso con la opción de pan sin gluten, como explicó Tamara Couto, de la Comisión de Festas de Cañás. En Cañás Vibes actuaron seis DJ, sobre el escenario de la Macro CDC Disco Móvil.