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Carral

Carral aprobará el jueves un presupuesto de siete millones, el más alto de la historia local

El capítulo de inversiones aumenta casi un 40% con respecto al último documento aprobado en 2024

Fran Moar
Fran Moar
23/03/2026 22:12
El Gobierno local instalará una pista deportiva en San Vicente de Vigo
El Gobierno local instalará una pista deportiva en San Vicente de Vigo
Archivo
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 El Ayuntamiento de Carral aprobará el jueves, con casi absoluta seguridad, un presupuesto que alcanza los siete millones de euros, el más alto de la historia del municipio. Según fuentes del Gobierno local, presidido por José Luis Fernández Mouriño, el documento contempla un incremento financiero de casi el 10% con respecto a las últimas cuentas que se aprobaron en el año 2024. 

“La cifra total no es la única destacable, sino que a esta hay que sumar también el dato relativo al capítulo de inversiones, que sube un 38,43% en comparación al anterior, llegando a 1,4 millones. Todo esto manteniendo una fuerte apuesta por los servicios sociales, cuyo gasto será de 1,1 millones”, añaden las mismas fuentes.

La confección del documento fue una de las piedras angulares sobre las que se cimentó la labor del equipo de gobierno a lo largo de los últimos meses.

“Era unha das prioridades que me marquei cando accedín á alcaldía, porque un concello en pleno crecemento non pode permitirse carecer de un orzamento municipal axustado ás necesidades da veciñanza”, apunta el regidor.

El apartado de inversiones se centra en la ejecución de actuaciones como la mejora del firme del camino entre A Barciela y Balbén, obras en la rúa O Quenllo, la construcción de cunetas de hormigón, canalización de pluviales en Soavila o la instalación de una pista deportiva en San Vicente de Vigo

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