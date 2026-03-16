Expertos de la Universidad de Santiago exhumarán una fosa franquista en Carral

Valentín González Formoso y Antonio López CARLOTA BLANCO

Expertos de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) exhumarán restos de fosas comunes de víctimas del franquismo en Carral, Santiago de Compostela y Ferrol, según un acuerdo alcanzado este lunes con la Diputación de A Coruña.

El presidente del ente provincial, Valentín González Formoso, ha explicado, tras la firma del acuerdo, que "los valores democráticos hay que cultivarlos, preservarlos y conocerlos".

Por eso la entidad provincial se compromete a financiar con 150.000 euros los trabajos para exhumar fosas comunes en Beira (Carral), Boisaca (Santiago de Compostela) y Serantes (Ferrol).

Los trabajos estarán dirigidos por el equipo Histagra de la USC, expertos en ese tipo de labores, que llevarán a cabo también una "acción divulgativa".

El rector saliente de la USC, Antonio López, ha incidido en la relevancia de "seguir luchando por la democracia" y, a la vez, documentar la historia de la dictadura.

Respecto a la parte divulgativa, relacionada con la documentación audiovisual vinculada a las familias de las víctimas, López ha dicho que "pone los pelos de punta".

Se trata de una serie de actos "de justicia", pero que también tienen un efecto "sanador" respecto a víctimas de la represión franquista, como se vio el pasado agosto en Culleredo, donde se honró la memoria de José Galán Núñez ‘Dereito’ y Manuel Ramiro Souto ‘Souto’ -dos vecinos de Almeiras represaliados en 1952 durante una emboscada en Visantoña, Mesía-. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) entregó a sus familiares los restos de estos antifranquistas en un emotivo acto que llenó el salón de plenos cullerdense.