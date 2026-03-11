Mi cuenta

La Xunta se compromete a mejorar la atención sanitaria en Carral

Noelia Díaz
Noelia Díaz
11/03/2026 20:42
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño
CEDIDA
La atención sanitaria en Carral centró este miércoles parte del debate en el Parlamento de Galicia y el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, aseguró que la Xunta “impulsará as actuacións que sexan necesarias a curto e medio prazo de cara a mellorar a atención sanitaria neste concello”, conforme al criterio de los técnicos que ayer por la mañana visitaron el centro de salud municipal. 

Gómez Caamaño reiteró que cuando su departamento tenga revisada toda la información recabada ayer en la visita a Carral se tomarán “as decisións oportunas, incluíndo a planificación da construción dun novo centro de saúde se a situación así o require”

En su intervención, el titular de Sanidade incidió en que las actuaciones se llevarán a cabo mediante un convenio de colaboración entre la Xunta y el Ayuntamiento, y garantizó “unha atención de calidade á veciñanza de Carral”. 

Además, el conselleiro de Sanidade subrayó que más del 75% de la poboación de este centro de salud recibe atención, en el caso de las citas ordinarias, en menos de cuatro días. También defendió que el ambulatorio “conta cos recursos suficientes para atender a demanda asistencial e o incremento poboacional, xa que dispón de catro médicos de familia cunha media de 1.295 tarxetas sanitarias, catro profesionais de enfermería, un pediatra, unha matrona e un traballador social, ademais de persoal administrativo e médicos internos residentes en formación”. 

Arreglo de deficiencias

Por otra parte, la diputada socialista Silvia Longueira reclamó que se ejecuten las obras de mantenimiento necesarias en el recinto sanitario de Carral, “para que se poida pasar consulta sen estar debaixo de pingueiras”. Se refirió así a las “deficiencias que se rexistran nun edificio que queda pequeno para atender á poboación da localidade e que se achega ás catro décadas”. 

Longueira recordó que los vecinos llevan tiempo demandando mejoras en el edificio y esperan la construcción de un nuevo ambulatorio. “Esas instalacións deberían dar servizo no futuro a unha poboación en constante aumento”, dijo la socialista, que añadió que el pasado diciembre no se pudieron solicitar citas en Carral para medicina de familia o la matrona.

Carral avanza en las negociaciones para la construcción de un Centro de Salud.jpeg

Carral da nuevos pasos hacia la construcción del nuevo centro de salud

