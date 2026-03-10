Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carral

Carral ampliará su Campo da Feira 650 metros cuadrados

Noelia Díaz
Noelia Díaz
10/03/2026 19:39
Mouriño (izquierda) visitó las obras de ampliación del Campo da Feira de Carral
Mouriño (izquierda) visitó las obras de ampliación del Campo da Feira de Carral
CEDIDA
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El Campo da Feira de Carral crecerá en 650 metros cuadrados, según informó este martes el Ayuntamiento. La medida será posible gracias a la cesión de un terreno por parte de la promotora que está concluyendo los edificios del entorno y que asumirá la urbanización del espacio.

El alcalde, José Luis Fernández Mouriño, comprobó el inicio de estos trabajos, que supondrán, explicó, "a disposición de máis espazo de encontro e lecer para a veciñanza".

Visita a una de las instalaciones deportivas de Carral

El Gobierno gallego mejora la pista deportiva de Carral

Más información

Alternativa niega que la Xunta vaya a construir otro centro de salud en Carral a corto plazo

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

patricia encuentro coros escolares en el agora

El Encuentro de Coros Escolares reúne en el Ágora a 250 estudiantes
Noelia Díaz
Carlos Calvelo, Belén do Campo, Patricia Amado y Pilar Arias, este martes en Sisalde

La Xunta invierte 30.000 euros en rehabilitar y poner en valor el molino de Sisalde, en Arteixo
Noelia Díaz
Mouriño (izquierda) visitó las obras de ampliación del Campo da Feira de Carral

Carral ampliará su Campo da Feira 650 metros cuadrados
Noelia Díaz
El ideal gallego

Los clientes de R accederán a servicios 5G más avanzados tras el acuerdo de MasOrange con Ericsson
Redacción