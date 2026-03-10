Carral ampliará su Campo da Feira 650 metros cuadrados

Mouriño (izquierda) visitó las obras de ampliación del Campo da Feira de Carral CEDIDA

El Campo da Feira de Carral crecerá en 650 metros cuadrados, según informó este martes el Ayuntamiento. La medida será posible gracias a la cesión de un terreno por parte de la promotora que está concluyendo los edificios del entorno y que asumirá la urbanización del espacio.

El alcalde, José Luis Fernández Mouriño, comprobó el inicio de estos trabajos, que supondrán, explicó, "a disposición de máis espazo de encontro e lecer para a veciñanza".

El Gobierno gallego mejora la pista deportiva de Carral Más información