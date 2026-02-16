Alternativa niega que la Xunta vaya a construir otro centro de salud en Carral a corto plazo

Seoane resta importancia al anuncio de que se construirá un ambulatorio Javier Albores

Obviando que a corto y a medio plazo son conceptos muy laxos y definen más bien poco, Alternativa dos Veciños se atreve a negar que en lo que es ‘a corto’ la Xunta vaya a construir otro centro de salud en el municipio de Carral. “Non se vai facer o centro de saúde ata dentro de catro ou cinco anos e, ademais, haberá que compartilo con Cambre”, se aventuró a decir el presidente de la formación independiente y alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane.

El regidor, en declaraciones a una emisora de radio local, volvió a mostrar su malestar con lo que considera “propaganda” tanto del Gobierno autonómico como del ejecutivo municipal, presidido por el popular José Luis Fernández Mouriño tras la moción de censura que arrebató la alcaldía a Javier Gestal, quien encabezaba la lista de Alternativa en los comicios locales.

Seoane resta toda importancia al encuentro que mantuvo el actual mandatario local con el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño; el gerente del área sanitaria de A Coruña, Luis Verde, y la directora xeral de Recursos Económicos del Sergas, Amparo Pousada, a finales del pasado mes de enero. Cabe recordar que en aquella reunión, en la que también estuvieron presentes la concejal de Sanidad, Cristina Casal, y el edil Francisco Bello, fuentes del Ayuntamiento indicaron que se abordaron cuestiones como “la posibilidad de construir un nuevo centro médico a corto o medio plazo en las inmediaciones del existente”.

Interés del conselleiro

“Quero expresar o meu agradecemento ao conselleiro que se mostrou interesado polas nosas demandas, entendendo que un concello como Carral, en pleno crecemento, precisa de melloras nas infraestruturas de Atención Primaria que permitan ofrecer a mellor asistencia aos veciños”, manifestaba Mouriño, al tiempo que señalaba que ambas partes eran partidarias, por ahora, de mantener en buen estado las instalaciones sanitarias.

Así, en aquel encuentro se abordaron problemáticas como las humedades que presenta el edificio y la necesidad urgente de renovar los ventanales para mantener una temperatura óptima en el interior.

Gastos de mantenimiento

Por su parte, García Seoane también criticó que el Ayuntamiento de Carral se haga cargo del coste de los gastos de mantenimiento de las instalaciones sanitarias.

“O Concello de Carral é un dos municipios galegos que segue asumindo gastos que é competencia da Xunta. Entre eles atópanse a subministración eléctrica, a auga ou a calefacción. Esto supón un engano para a veciñanza”, apostilló el alcalde oleirense, al tiempo que acusó a Mouriño de “loitar máis pola Xunta que polo Concello”. 