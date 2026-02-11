Mi cuenta

Carral

Carral impulsa la integración de las personas mayores en el mundo de la tecnología con cursos formativos gratuitos

Los talleres se impartirán el próximo mes de marzo en horario de mañana

Redacción
11/02/2026 12:06
El Concello de Carral organiza, de cara al próximo mes de marzo, unos cursos formativos gratuitos de iniciación a la tecnología para impulsar la integración de las personas mayores de 60 años en el mundo digital.

Estos talleres municipales se impartirán entre el lunes día 9 y el jueves, 12 de marzo, en horario de mañana, de las 10.00 a las 13.00 horas. La organización de esta actividad nace bajo la premisa del Gobierno municipal de brindar a los mayores la posibilidad de aprender a navegar por Internet de manera útil, provechosa y segura, para involucrarlos así en esta sociedad tecnológica.

En lo que respecta a las inscripciones, estas podrán formalizarse hasta el próximo miércoles, 18 de febrero, tanto de forma presencial en la planta 2 del edificio Toñito Espiñeira, en horario de 9.00 a 14.00 horas, como por teléfono en el 981 61 35 20. Las plazas son limitadas.

