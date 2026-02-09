Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Carral

El Gobierno gallego mejora la pista deportiva de Carral

Redacción
09/02/2026 19:30
El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, acompañado de la directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, visitó Carral para comprobar las mejoras ejecutadas en la pista deportiva exterior con apoyo de la Xunta. 

A través de la orden de infraestructuras de uso público de 2025, el Gobierno autonómico destinó 35.000 euros al revestimiento y marcado de líneas según la normativa federativa, la instalación de iluminación con focos LED en la zona cubierta y la instalación de un nuevo cuadro eléctrico. 

El presupuesto total de los trabajos ascendió a 50.000 euros. Calvo indicó que el objetivo es mejorar la seguridad, la funcionalidad y la vida útil de una infraestructura fundamental en el fomento de la práctica deportiva. 

Compromiso

El conselleiro enmarcó la iniciativa en el compromiso de la Xunta con los ayuntamientos y, de modo especial, en el apoyo a las infraestructuras deportivas municipales por su importancia en el desarrollo de una vida activa y saludable entre la población. 

La mencionada orden de infraestructuras de uso público es una de las convocatorias a través de las que se pueden impulsar estas dotaciones. “Dotada con 3,5 millóns de euros, está destinada a localidades de menos de 30.000 habitantes co obxectivo de garantir o equilibrio territorial e que a poboación galega teña unhas óptimas condicións de vida con independencia do seu lugar de residencia”, apuntan fuentes del Gobierno autonómico. 

Calvo recordó que, a mayores de la orden de infraestructuras de uso público, la Xunta abre cada año diversas líneas específicas para los municipios, como el Fondo de Compensación Ambiental, que este ejercicio incrementa el presupuesto a 11,4 millones de euros y cuya convocatoria ya se encuentra abierta para la presentación de propuestas.

Parcelas en el polígono de Morás

La Xunta destinará 3 millones al centro tecnológico de Arteixo

