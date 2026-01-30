Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Carral

Carral da nuevos pasos hacia la construcción del nuevo Centro de Salud

Redacción
30/01/2026 14:04
Carral avanza en las negociaciones para la construcción de un Centro de Salud.jpeg
 Centro de Salud de Carral
Cedida
El Concello de Carral continúa dando pasos para avanzar en el proyecto de construcción de un nuevo Centro de Salud en el municipio. En este marco, el alcalde José Luis Fernández Mouriño mantuvo esta semana una reunión con el gerente del Área Sanitaria de A Coruña y Cee, Luis Verde, acompañado por dos técnicos de la Consellería de Sanidade, con el fin de analizar la situación actual de las instalaciones sanitarias.

Durante el encuentro se abordaron las principales deficiencias del actual centro de salud, entre las que destacan los problemas de humedades, la sensación térmica en el interior del edificio y el estado de las ventanas. Tras la reunión, el gerente y los técnicos realizaron una inspección del inmueble, en la que pudieron comprobar de primera mano los desperfectos existentes y tomar nota de las actuaciones necesarias.

Las humedades se señalaron como uno de los daños más graves, ya que en episodios de lluvias y mal tiempo se producen filtraciones de agua de forma continuada. Asimismo, se constató que el deterioro del revestimiento exterior provoca una importante pérdida de calor, dificultando el mantenimiento de una temperatura adecuada en el interior del centro. Entre las posibles soluciones planteadas figura la sustitución de las ventanas por otras con mayor capacidad de aislamiento térmico.

El alcalde agradeció la implicación de la Xunta de Galicia por atender “con rapidez una de las mayores demandas del Concello de Carral”, y subrayó la relevancia de esta actuación en un municipio en constante crecimiento. En este sentido, Fernández Mouriño recordó que Carral está próximo a alcanzar los 7.000 habitantes, por lo que consideró imprescindible disponer de servicios públicos de calidad que refuercen el atractivo del municipio como lugar para vivir.

