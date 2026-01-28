Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Carral

El alcalde de Carral propone invertir 800.000 euros del Plan Único en seguridad vial e instalaciones deportivas

La propuesta se someterá a debate en el pleno de este jueves, 29 de enero

Redacción
28/01/2026 15:54
Polideportivo de Carral
Polideportivo de Carral
Cedida
El alcalde, José Luis Fernández Mouriño, propondrá destinar 755.064,34 euros del Plan Único de la Diputación de A Coruña a la ejecución de tres actuaciones “clave” para el municipio: la mejora de la seguridad vial en la carretera de O Quenllo, la rehabilitación de la pista polideportiva del local social de O Canedo, y a la rehabilitación de la pista polideportiva de Tabeaio. La propuesta se someterá a debate en el pleno ordinario de este jueves, 29 de enero (a las 20.00 horas).

Tal y como explica el regidor, se trata de tres actuaciones “moi demandadas polos veciños e veciñas” y que responden a dos objetivos prioritarios para el gobierno: reforzar la seguridad vial, en el caso de O Quenllo, y mejorar las infraestructuras públicas al servicio de la ciudadanía en Tabeaio y O Canedo.

En lo que respecta a la carretera de O Quenllo, las obras contemplan la ampliación del ancho de la vía, la ejecución de cunetas de seguridad y la realización de trabajos de señalización y balizamiento.

Por su parte, en la pista polideportiva de Tabeaio, la inversión provincial permitirá mejorar el rendimiento y el uso de la instalación mediante la ejecución de una nueva cubierta. Las actuaciones incluirán, además, la rehabilitación del pavimento deportivo, con la reparación de la superficie existente y un nuevo marcado para diferentes modalidades, como fútbol sala y baloncesto. Asimismo, se mejorará la accesibilidad, adaptando los accesos desde el vial y el entorno del centro social Xente Nova de Tabeaio, se renovará el cierre perimetral y se instalará nuevo equipamiento deportivo (redes de protección, bancos y papeleras).

En O Canedo, las obras comprenderán la instalación de un nuevo pavimento mediante solera de hormigón, el marcaje de las pistas de fútbol sala y baloncesto, así como el suministro y colocación de porterías y canastas.

Plan Complementario 2026

El gobierno municipal someterá también a debate su propuesta de actuaciones para el Plan Complementario 2026, que asciende a 673.399,91 euros. El ejecutivo local plantea destinar íntegramente esta cantidad a obras de mejora de la seguridad vial en distintos puntos del municipio, a través de las siguientes intervenciones:

  • Mejora de la pavimentación de las aceras en Belvís de Paleo.
  • Mejora de la pavimentación de la acera de la calle José Boga.
  • Mejora de la capa de rodadura de la carretera en Abrigosa (San Vicente de Vigo).
  • Mejora de la capa de rodadura, formación de cunetas y canalización de la red de pluviales en la calle de A Chousa.
  • Mejora de la pavimentación de las aceras desde Paleo hasta el centro de salud de Carral.
  • Mejora de la pavimentación de las aceras de la calle Manuel Ferrol.

Costa da Égoa

Por último, el alcalde elevará al pleno la ratificación de un decreto para solicitar una subvención a la Diputación de A Coruña. La ayuda serviría para ejecutar el proyecto de mejora y actualización del entorno del conjunto hidráulico Costa da Égoa-Batán.

