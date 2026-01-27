Carral avanza en la segunda fase del PXGS y defiende la prioridad de la depuradora de O Quenllo en un encuentro con Augas de Galicia

El alcalde de Carral, José Luis Fernández Mouriño

El alcalde de Carral, José Luis Fernández Mouriño, participó esta mañana en un encuentro de trabajo convocado por Augas de Galicia con varios concellos, celebrado en las instalaciones de la Universidade da Coruña (UDC).

A la reunión asistió el director general de Augas de Galicia, Roi Fernández Añón, así como representantes municipales, entre ellos el concejal Óscar Bodelo, la concejala Rocío Rabuñal y la técnica municipal de Medio Ambiente, María Couto.

En el marco de este encuentro, el ejecutivo carralés trasladó a Augas de Galicia la necesidad de avanzar en la segunda fase del Plan Xeral Galego de Saneamento (PXGS), así como la situación de la depuradora de O Quenllo, una infraestructura que llevaba cerca de seis años sin recibir el mantenimiento idóneo.

Durante la reunión, desde el Concello de Carral se incidió en la urgencia de acometer actuaciones que permitan garantizar el correcto funcionamiento de la depuradora y mejorar el servicio de saneamiento en el municipio, poniendo de manifiesto la importancia de priorizar esta actuación.

El alcalde destacó “a importancia da colaboración entre administracións para dar resposta a problemas estruturais que afectan directamente á calidade de vida da veciñanza” y remarcó que la depuradora de O Quenllo “é unha actuación prioritaria que require unha solución áxil e eficaz”.

Fernández Mouriño subrayó además que la participación de Carral en estos encuentros de trabajo resulta fundamental para “defender os intereses do municipio e seguir avanzando na planificación e execución de actuacións en materia de saneamento”, reiterando el compromiso del gobierno municipal de continuar trabajando de manera coordinada con Augas de Galicia para alcanzar mejoras reales y sostenibles para Carral.