Carral inicia la reforma del Complejo Deportivo

Polideportivo de Carral Cedida

El Concello iniciará, en febrero, el proyecto de reforma interior del Complejo Deportivo de Carral. Las obras supondrán una redistribución de las diferentes zonas de la instalación y la renovación de los acabados interiores. Con el fin de minimizar las molestias a las personas usuarias y agilizar la ejecución de los trabajos, el Concello trasladará de forma provisional la actividad del Complejo Deportivo al pabellón O Espiño.

Como explica el concejal de Deportes, Óscar Bodelo, “la realización de estas intervenciones no es compatible con el uso y el funcionamiento diario de la instalación”. Teniendo en cuenta el elevado número de usuarios (más de medio millar) y para reducir las molestias tanto a la empresa adjudicataria de las obras como a la concesionaria de la gestión del Complejo, la actividad se desarrollará temporalmente en el pabellón.

El Complejo Deportivo estará cerrado desde el 13 de febrero. A partir de esa fecha, el Concello trabajará en el traslado de las máquinas de la sala de musculación y en acondicionar O Espiño para que esté en funcionamiento desde el 18 de febrero.

El horario del servicio y de las actividades será el mismo. Así, estará disponible de lunes a viernes, de 9.00 a 15.00 y de 16.30 a 23.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 13.00 horas. Todas las actividades se desarrollarán en este recinto, a excepción de las clases de pilates, que se impartirán en el Local Interxeracional en su horario habitual.

Así es el proyecto

El proyecto municipal permitirá modernizar el Complejo Deportivo y mejorar la funcionalidad de las salas destinadas a la práctica deportiva, incrementando el espacio disponible. Para lograrlo, se eliminará la separación interior existente entre la actual sala de actividades y la de máquinas aeróbicas y musculación, una medida que permitirá ampliar esta última. La sala de actividades se trasladará al espacio que actualmente ocupa el SPA, en desuso desde hace años. Además, el Concello habilitará un nuevo cuarto auxiliar vinculado a la sala de actividades y un almacén que dará servicio a ambas salas.

Las intervenciones incluyen también la renovación de los acabados interiores. En la sala de actividades se instalará un nuevo pavimento laminado sobre el existente, se colocarán dos grandes espejos en dos de las paredes y, en las otras dos, se procederá a su pintado y a la colocación de un revestimiento de tableros. Asimismo, se sustituirá el falso techo actual por uno nuevo. En la zona de máquinas se eliminará el pavimento de tarima de madera para uniformarlo. Además, se renovarán los paramentos verticales y se instalarán nuevas espalderas.

Las obras se completarán con la colocación de nuevas luminarias en la sala de actividades, el cuarto auxiliar y el almacén, así como con la instalación de tomas de electricidad y telecomunicaciones distribuidas por los distintos espacios. Por último, se ejecutará una nueva instalación de ventilación y climatización para las salas de actividad deportiva.

El concejal del área explica que el objetivo del proyecto “é pór a punto e modernizar a dependencia para adaptala ás necesidades dos usuarios, que gañarán en espazo e en comodidade á hora de facer deporte”.