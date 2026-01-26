Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carral

Carral inicia la reforma del Complejo Deportivo

La ejecución de las obras supondrá el traslado provisional de la actividad al pabellón O Espiño.

Redacción
26/01/2026 12:30
Polideportivo de Carral
Polideportivo de Carral
Cedida
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara

El Concello iniciará, en febrero, el proyecto de reforma interior del Complejo Deportivo de Carral. Las obras supondrán una redistribución de las diferentes zonas de la instalación y la renovación de los acabados interiores. Con el fin de minimizar las molestias a las personas usuarias y agilizar la ejecución de los trabajos, el Concello trasladará de forma provisional la actividad del Complejo Deportivo al pabellón O Espiño.

Como explica el concejal de Deportes, Óscar Bodelo, “la realización de estas intervenciones no es compatible con el uso y el funcionamiento diario de la instalación”. Teniendo en cuenta el elevado número de usuarios (más de medio millar) y para reducir las molestias tanto a la empresa adjudicataria de las obras como a la concesionaria de la gestión del Complejo, la actividad se desarrollará temporalmente en el pabellón.

El Complejo Deportivo estará cerrado desde el 13 de febrero. A partir de esa fecha, el Concello trabajará en el traslado de las máquinas de la sala de musculación y en acondicionar O Espiño para que esté en funcionamiento desde el 18 de febrero.

El horario del servicio y de las actividades será el mismo. Así, estará disponible de lunes a viernes, de 9.00 a 15.00 y de 16.30 a 23.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 13.00 horas. Todas las actividades se desarrollarán en este recinto, a excepción de las clases de pilates, que se impartirán en el Local Interxeracional en su horario habitual.

Así es el proyecto

El proyecto municipal permitirá modernizar el Complejo Deportivo y mejorar la funcionalidad de las salas destinadas a la práctica deportiva, incrementando el espacio disponible. Para lograrlo, se eliminará la separación interior existente entre la actual sala de actividades y la de máquinas aeróbicas y musculación, una medida que permitirá ampliar esta última. La sala de actividades se trasladará al espacio que actualmente ocupa el SPA, en desuso desde hace años. Además, el Concello habilitará un nuevo cuarto auxiliar vinculado a la sala de actividades y un almacén que dará servicio a ambas salas.

Las intervenciones incluyen también la renovación de los acabados interiores. En la sala de actividades se instalará un nuevo pavimento laminado sobre el existente, se colocarán dos grandes espejos en dos de las paredes y, en las otras dos, se procederá a su pintado y a la colocación de un revestimiento de tableros. Asimismo, se sustituirá el falso techo actual por uno nuevo. En la zona de máquinas se eliminará el pavimento de tarima de madera para uniformarlo. Además, se renovarán los paramentos verticales y se instalarán nuevas espalderas.

Las obras se completarán con la colocación de nuevas luminarias en la sala de actividades, el cuarto auxiliar y el almacén, así como con la instalación de tomas de electricidad y telecomunicaciones distribuidas por los distintos espacios. Por último, se ejecutará una nueva instalación de ventilación y climatización para las salas de actividad deportiva.

El concejal del área explica que el objetivo del proyecto “é pór a punto e modernizar a dependencia para adaptala ás necesidades dos usuarios, que gañarán en espazo e en comodidade á hora de facer deporte”.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Adif limita a 160 kilómetros por hora los trenes de alta velocidad entre Ourense-Santiago
EP
Inés Rey y Wole Soyinka, Premio Nobel de Literatura

Inés Rey recibe al Nobel Wole Soyinka, que recitará esta tarde en el ciclo Poetas Di(n)versos
Redacción
El ideal gallego

Coruña The Style Outlets celebra esta semana su primer Súper Jueves de 2026
Redacción
En la operación se han intervenido más de 2,2 kilos de heroína, medio kilo de cocaína y diversas armas prohibidas

La Guardia Civil desmantela tres activos puntos de venta y distribución de droga en Sada y Gandarío
Redacción