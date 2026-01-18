Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Carral

Carral tramita un plan especial para ampliar el pabellón de O Espiño

Noelia Díaz
Noelia Díaz
18/01/2026 20:16
Vista del pabellón O Espiño
Vista del pabellón O Espiño
PATRICIA G. FRAGA
Carral está tramitando un plan especial de dotaciones e infraestructuras para ampliar el pabellón de O Espiño, un paso “necesario” para llevar a cabo un proyecto “esencial”, explicó el alcalde, José Luis Fernández Mouriño

El regidor recuerda que el anterior gobierno, de Alternativa dos Veciños, había presentado la actuación a la convocatoria del Plan Único (POS+) de la Diputación, “pero foi rexeitada polo ente provincial porque se carecía dos terreos para a ampliación”. 

Este hecho, abunda Mouriño, obligó al Ejecutivo actual a reformular la propuesta de obras del POS “para evitar a perda de cartos e, polo tanto, de proxectos pola inoperancia do goberno anterior”. La iniciativa se llevó ante la Diputación el pasado 9 de septiembre, pero el arquitecto municipal había advertido en su informe que “a clasificación do solo na que se pretende realizar a ampliación é a de solo rústico, polo que está suxeito ao réxime de fóra de ordenación sen que, en ningún caso, poida ampliarse a edificación”. 

El técnico fiaba esta obra a la “redacción dun plan especial de infraestruturas e dotacións (PEID) para a implantación de equipamentos en solo rústico”, señala el alcalde carralés, que añade que la ausencia del PEID provocó que la solicitud volviese denegada el 26 de septiembre.

 Así, O Espiño se ampliará en el futuro y el POS+ de este año se dedicará a la humanización de una parcela en San Vicente, la sustitución de la carpintería exterior y acondicionamiento del CEIP de Tabeaio y la mejora de aceras en Sobrepiñeiro.

Depósito en A Coruña

Subastan un Mercedes E 350 por mil euros en Carral

Momento del programa donde Vilar charla con Luis Miguel Insua

El pan de Carral, protagonista en el programa 'Land Rober'

La Xunta destinará 30.000 euros a la escuela infantil pública de Carral

