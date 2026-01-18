Carral tramita un plan especial para ampliar el pabellón de O Espiño

Vista del pabellón O Espiño PATRICIA G. FRAGA

Carral está tramitando un plan especial de dotaciones e infraestructuras para ampliar el pabellón de O Espiño, un paso “necesario” para llevar a cabo un proyecto “esencial”, explicó el alcalde, José Luis Fernández Mouriño.

El regidor recuerda que el anterior gobierno, de Alternativa dos Veciños, había presentado la actuación a la convocatoria del Plan Único (POS+) de la Diputación, “pero foi rexeitada polo ente provincial porque se carecía dos terreos para a ampliación”.

Este hecho, abunda Mouriño, obligó al Ejecutivo actual a reformular la propuesta de obras del POS “para evitar a perda de cartos e, polo tanto, de proxectos pola inoperancia do goberno anterior”. La iniciativa se llevó ante la Diputación el pasado 9 de septiembre, pero el arquitecto municipal había advertido en su informe que “a clasificación do solo na que se pretende realizar a ampliación é a de solo rústico, polo que está suxeito ao réxime de fóra de ordenación sen que, en ningún caso, poida ampliarse a edificación”.

El técnico fiaba esta obra a la “redacción dun plan especial de infraestruturas e dotacións (PEID) para a implantación de equipamentos en solo rústico”, señala el alcalde carralés, que añade que la ausencia del PEID provocó que la solicitud volviese denegada el 26 de septiembre.

Así, O Espiño se ampliará en el futuro y el POS+ de este año se dedicará a la humanización de una parcela en San Vicente, la sustitución de la carpintería exterior y acondicionamiento del CEIP de Tabeaio y la mejora de aceras en Sobrepiñeiro.

Subastan un Mercedes E 350 por mil euros en Carral Más información

El pan de Carral, protagonista en el programa 'Land Rober' Más información