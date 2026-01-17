Subastan un Mercedes E 350 por mil euros en Carral

Coches en un depósito QUINTANA

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este sábado un anuncio con varias subastas, dos de ellas de coches en el ayuntamiento de Carral. Una de ellas ofrece un Mercedes Benz E 350 CDI del año 2009 por 1.089,36 euros y otra un Kia Picanto de 2018 por 2.520 euros.

En el caso del Mercedes, la contrapartida es que el vehículo no tiene llaves ni documentación y cuenta con una abolladura en la puerta del acompañante, además de rayazos en las aletas. El Picanto, que solo tiene 24.310 kilómetros, cuenta con llaves y papeles, pero el encendido se realiza con ayuda de batería. Ninguno de los coches tiene cargas económicas y ambos se encuentran depositados en A Azoreira, en Carral.

La autoridad gestora de esta subasta es la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y la información puede consultarse en la web subastas.boe.es.