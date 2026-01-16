El pan de Carral, protagonista en el programa 'Land Rober'
El pan de Carral y, más concretamente, el elaborado en la panadería Pedro Fernández fue protagonista en la noche de este jueves en el programa 'Land Rober + Show' de la Televisión de Galicia, presentado por Roberto Vilar.
El episodio comenzó hablando de la cuesta de enero y de la subida del pan a principios de año, tema para el que contaron con la opinión de un experto, Luis Miguel Insua, de Pedro Fernández. "Os galegos somos os españois que máis gastamos en pan, ao ano 860 euros. É normal que nos guste o pan de aquí, comestes o pan de Madrid? Non vale para o guiso, non chupa", bromeó Vilar. Después el espectáculo siguió con un juego con el público para adivinar el precio justo de una barra de pan de Carral.
El carralés aclaró que en su establecimiento, donde despachan unos 600-700 kilos de pan al día, llevan desde 2024 sin subir los precios. "É moi boa idea, non subir o pan pero quitarlle masa", 'picou' o presentador, pero Luis Miguel indicó que en absoluto: "Ademais hai xente que pesa o pan ao chegar á casa e reclama", reveló, ante la atónita mirada de Roberto Vilar.
Insua llevó distintos productos de su obrador: barra, bolla, bollo con y sin 'moño'... "Ti me dirás que explicación ten que dentro de toda esta peza de pan o máis rico sexa esto", dijo el showman lucense arrancando el 'moño'. "A miña filla fai o mesmo, gústalle ese corrosco e vaillo quitando a todos", respondió Insua, que añadió que "o pan de Carral, o pan de peso, leva moitas horas facelo: un amasado, unha fermentación, cortalo a man..." y puntualizó que "a panadeira é a muller", aludiendo a Mari Carmen Fernández -responsable de la panadería que fundó su padre, Pedro-.
Más tarde la cómica Eva Iglesias se metió en el papel de una repartidora de pan. "Nada, Josefa, falei ca gestoría e confírmanme que non podo venderche solo a miga, tes que levar a bola enteira", comenzó su sketch.