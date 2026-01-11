Mi cuenta

Carral

La Xunta destinará 30.000 euros a la escuela infantil pública de Carral

Esta inversión forma parte de un nuevo programa de intervenciones en 14 escuelas infantiles públicas de 0 a 3 años toda Galicia

Redacción
11/01/2026 16:38
Deficiencias en el edificio de la escuela infantil de Carral
Archivo
La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, acompañada del alcalde de Carral, José Luis Fernández, visitaron esta mañana la escuela infantil pública autonómica de Carral para anunciar una inversión de la Xunta de cerca de 30.000 euros que permitirá mejorar los servicios y la atención que se ofrece en este centro. 

Los trabajos que se realizarán en la escuela incluirán la construcción de un almacén y la cubrición del patio posterior, lo que conectará la cubierta del patio existente en la actualidad con el almacén proyectado, cubriendo la zona en su totalidad para que los niños y las niñas pueden usarlo durante todo el año. 

Fabiola García enmarcó esta intervención en el compromiso de la Xunta con la atención a la infancia y el apoyo a la conciliación de las familias, a través de inversiones de mejora en los centros de 0 a 3 años o también con medidas pioneras como la gratuidad de esta etapa educativa. Al respeto, recordó que este es el cuarto curso consecutivo en el que las familias gallegas no tienen que pagar nada por la atención educativa de sus hijos o hijas, vayan a una escuela 0-3 de la Xunta, dependiente de un ayuntamiento, de iniciativa social o privada. Gracias a la gratuidad, Galicia lidera la tasa de escolarización en el primer ciclo de Infantil con casi un 65%, situándose 15 puntos por encima de la media nacional. 

Mejoras en escuelas de las redes autonómica y local

Las mejoras que se llevarán a cabo en este centro forman parte de un nuevo programa de intervenciones en escuelas infantiles públicas de 0 a 3 años toda Galicia, de titularidad municipal y autonómica, a lo que la Xunta destinará cerca de 1 millón de euros. 

Con estos fondos, procedentes del Fondo de Cohesión y Transformación Social (FCT), se acometerán actuaciones de reforma, de ampliación, de renovación de cubiertas y fachadas o de equipación en 14 ayuntamientos de toda Galicia. Serán los municipios los encargados de contratar y ejecutar los trabajos, que deberán estar finalizados en diciembre de este año.

