El Ideal Gallego Fundado en 1917

Carral

Carral retira dos vehículos abandonados desde hace años en la vía pública

Noelia Díaz
Noelia Díaz
30/12/2025 15:54
Retirada de uno de los vehículos
Retirada de uno de los vehículos
CEDIDA
Como parte de una campaña para minimizar problemas de salubridad en el término municipal, el Ayuntamiento de Carral retiró dos vehículos que se encontraban en estado de abandono en la vía pública. Uno de ellos llevaba desde 2020 en la DP-2104, la carretera que conecta con Quembre, mientras que el otro se encontraba en la DP-2106, en As Táboas (San Vicente de Vigo), desde hace más de dos años.

Se trata de un proceso que el alcalde, José Luis Fernández Mouriño, inició tras su retorno al Ejecutivo local y que deriva de una tramitación "prolongada na que se require do informe da Policía Local e do persoal técnico de Medio Ambiente".

De esta forma, tras estudiar cada caso y certificar el estado de abandono del automóvil, la Policía Local elabora un informe en el que se concluye esta circunstancia. El personal técnico de Medio Ambiente hace lo propio y se encarga, además, de contactar con el propietario para informarle de que dispone de un plazo para formular alegaciones. Una vez transcurrido este tiempo, se propone la declaración del automóvil como residuo y se contacta con un gestor autorizado que procede a su retirada.

El regidor avanza que se está tramitando la retirada de otro vehículo pero, en este caso, este se encuentra en un terreno privado, algo que "dilata máis os prazos", explica Fernández Mouriño.

