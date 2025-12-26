Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Carral

El Concello de Carral renueva las luces en los pabellones del Vicente Otero y en O Espiño

Las intervenciones se ejecutaron con fondos propios y supusieron una inversión de 11.759,5 euros

Redacción
26/12/2025 19:33
Pabellon O Espiño
Pabellon O Espiño
Cedida
El Concello continúa aplicando mejoras en las instalaciones deportivas municipales. Las últimas han supuesto la renovación de la iluminación en el pabellón del CEIP Plurilingüe Vicente Otero Valcárcel y en O Espiño. Las obras, ejecutadas con un presupuesto de 11.759,50 euros, “dan resposta ás solicitudes trasladadas polos propios usuarios e usuarias destas instalacións e, con elas, mellóranse as condicións lumínicas nestes recintos e avánzase tamén en materia de eficiencia enerxética”, explica el concejal de Deportes, Óscar Bodelo.

El Concello había solicitado una ayuda del Fondo de Compensación Ambiental de la Xunta de Galicia de 26.964,73 euros para renovar, únicamente, la iluminación del pabellón en el centro de enseñanza. La solicitud de esta subvención, presentada durante el gobierno de Alternativa dos Veciños, vino denegada por no alcanzar el proyecto la puntuación mínima exigida.

Entendiendo que estas actuaciones eran necesarias, el gobierno local actual decidió ejecutar estos trabajos con fondos propios, llevando a cabo un proyecto “máis ambicioso” en el que se incluyese también al pabellón O Espiño. Como apunta el concejal de Deportes, “non só acometemos os labores nas dúas dependencias, senón que o fixemos cun orzamento máis axustado”.

Tecnología LED

El proyecto municipal ha supuesto la sustitución de las antiguas lámparas de vapor de mercurio por nuevas luminarias tipo LED.

Así, tras las intervenciones, los pabellones no solo disponen de sistemas que favorecen unas condiciones lumínicas homogéneas para una mejor práctica deportiva, sino que también permiten un importante ahorro energético.

Estas no son las únicas mejoras que se han ido acometiendo a lo largo de los últimos meses en los recintos deportivos. El Concello acaba de concluir la instalación de un aerotermo con bomba de calor en el campo de fútbol Borja Rodríguez Ans de Os Capelos. Se trata de un sistema más moderno, eficiente y sostenible con el que la capacidad de agua caliente se verá incrementada en un 75%.

